La 3ème édition du festival Sente, festival international de Ganadougou est annoncée pour les 19-20 et 21 avril 2019. En prélude à l’évènement son initiatrice l’artiste Mamou Sidibé a rencontré les médias à la Maison de la presse le vendredi 12 avril dernier pour revenir sur l’objectif du festival et sa prochaine tenue.

Comme les deux précédentes, la commune urbaine de Nièna va accueillir les merveilles du festival international du Ganadougou dit Festival SENTE sous le thème « La Valorisation des instruments du SENTE ». La principale organisatrice de l’évènement, l’artiste Mamou Sidibé accompagné de la comédienne Fanta Coulibaly dite FC et du responsable du comité d’organisation, Lassana Sangaré ont échangé avec la presse sur les enjeux du festival SENTE. Placé cette année sous le co-parrainage de Bakary Togola , président de l’ APCAM, du ministre de la promotion de la femme, de l’ enfant et de la famille et son homologue de la culture, la 3ème édition du festival du Ganadougou prévoit des festivités autour de la culture de la localité. Au programme, le festival annonce danse, musique du terroir. Et cela conformément à l’esprit de l’initiative qui vise à valoriser la tradition, saluer la bravoure, magnifier la femme rurale et surtout permettre de donner un coup de pouce à l’économie locale le temps du festival. Le festival SENTE se veut également un espace d’échange et de partage artistique et culturel, il est l’occasion de mettre en valeur les différents instruments de la contrée mais valoriser la culture du Ganadougou.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :