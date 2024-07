Tout a été presque déconstruit. C’est l’opportunité de tout réinventer de manière systémique : des 12 000 villages à Bamako, du bébé qui vient de naître au président.

Mais il nous faut sortir de la propagande. De l’arrogance du vainqueur. De la haine de l’autre.

Il nous faut un Projet Mali. Inclusif, pragmatique, en phase avec les opportunités et les enjeux concrets de notre pays et du monde.

On est un peuple d’excellence. Si vous nous mettez sur le chemin du vol, on sera d’excellents voleurs. Si vous nous mettez sur la voie du mensonge, on sera d’excellents menteurs. Si vous nous montrez le chemin du travail, on sera d’excellents travailleurs…

On vient de faire la démonstration qu’on est les champions du monde de la résilience. Mais ce n’est pas inscrit dans le marbre que cette situation durera éternellement. Ne nous endormons donc pas sur le fictif soutien du peuple. Parce que le réveil pourrait être douloureux et violent. Pour nous tous. Pour notre pays. Et peut-être même pour la sécurité du monde.

Notre pays regorge de talents. Donnons enfin le pouvoir au savoir et à la compétence. Nous surprendrons le monde. Nous nous surprendrons nous-mêmes.

Alioune Ifra Ndiaye

Commentaires via Facebook :