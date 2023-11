Fonds d’Appui à l’Industrie Cinématographique (FAIC) : La structure résolue à faire du 7ème art, un puissant moteur de développement

Les travaux de la 8ème session ordinaire du Conseil d’Administration du Fonds d’Appui à l’Industrie Cinématographique se sont ouverts, le lundi 30 octobre 2023, sous la présidence de Andogoly Guindo, ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’industrie hôtelière et du tourisme, dans la salle de conférence dudit ministère. Au cours de cette session consacrée à l’examen du bilan à mi-parcours, les administrateurs examineront le compte rendu de la 7ème session ordinaire du conseil d’Administration, l’exécution des recommandations de la 7ème session ordinaire du conseil d’Administration et les rapports d’activités et financier à mi-parcours de 2023.

« La régularité des sessions dénote du bon fonctionnement des organes du FAIC. Lors de la session budgétaire qui s’est tenue le 31 mars 2023, vous avez pris des résolutions, formulé des recommandations et adopté le programme d’activité et le budget 2023. Nous voici réunis ce matin, pour évaluer ce qui a pu être fait depuis, dans la mise en œuvre de vos délibérations et de vos recommandations », a introduit le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’industrie hôtelière et du tourisme, Andogoly Guindo, avant de signaler que le secteur de la culture et de l’industrie cinématographique en particulier continue de subir les dures conditions imposées par la double crise sécuritaire et sanitaire.

Selon lui, malgré les multiples difficultés complexes rencontrées, le FAIC a réalisé quelques résultats encourageants. « C’est le lieu de féliciter la Direction générale et tout le personnel pour leurs efforts. Cependant, l’établissement reste confronté à des défis tout aussi nombreux que pressants parmi lesquels la problématique de la mobilisation de la dotation initiale de six milliards, la diversification des sources de financement de l’industrie cinématographique et la formation d’un personnel », a-t-il souligné.

La présente session consacrée à l’examen du bilan à mi-parcours planchera sur les documents suivants : Le compte rendu de la 7ème session ordinaire du conseil d’Administration ; l’exécution des recommandations de la 7ème session ordinaire du conseil d’Administration ; les rapports d’activités et financier à mi-parcours de 2023, a informé le ministre Guindo.

Avant de signaler qu’il reviendra aux administrateurs d’examiner les documents soumis à leur attention avec la plus grande rigueur en vue de parvenir à des recommandations pertinentes. « Je reste convaincu que vos contributions permettront d’améliorer davantage les performances de l’Etablissement dans la mise en œuvre des missions qui lui sont assignées » a conclu le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’industrie hôtelière et du tourisme.

Moussa Samba Diallo

Commentaires via Facebook :