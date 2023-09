Le 7e art en plein expansion : Souleymane Cissé honoré encore au Mali !

Le cinéaste malien Souleymane Cissé après avoir reçu le Carrosse d’or, au Festival de Cannes, a été honoré une fois encore lors du cocktail dînatoire, organisé par la Fondation Azalai et le Fonds africain pour la culture (ACF), le samedi, 2 septembre 2023 à l’hôtel Azalaï de Bamako.

A ce cocktail dinatoire ont pris part des cinéastes, artistes, journalistes, acteurs culturels pour rendre hommage à Souleymane Cissé de son vivant et le célébrer lors de ladite soirée, organisée par la Fondation Azalai hôtel et le Fonds africain pour la culture (ACF), le samedi, 2 septembre 2023 tout comme cette distinction tant rêvée par les cinéastes à travers le monde. Cette icône du cinéma malien a reçu le Carrosse d’or lors des Quinzaines du Festival de Cannes,

Pendant son intervention, le président du groupe Azalai, a manifesté son bonheur suite à la distinction du cinéaste et également tout l’honneur que Souleymane Cissé constitue pour le Mali.

“Souleymane Cissé est une icône de la culture malienne et africaine. Ses films ont bercé notre enfance et il est au panthéon de la culture africaine. Dès que j’ai appris la nouvelle du prix, je l’ai appelé pour le féliciter. Après je me suis dit pourquoi ne pas lui rendre hommage. C’est comme ça avec ACF, nous avons décidé d’organiser cette cérémonie pour magnifier cet homme, artiste, patrimoine africain, malien et ses œuvres”, a-t-il dit.

L’administrateur du fonds africain pour la culture ACF, Mohamed Doumbia à son tour, a tenu à présenter les excuses du président d’ACF et a salué le cinéaste.

“Souleymane est une perle rare, une source intarissable et un miroir pour les jeunes artistes notamment les jeunes réalisateurs maliens. Au-delà de sa personne, c’est tout le Mali qui est honoré pour ce prix. L’ACF est toujours heureux d’avoir des perles rares comme Souleymane et de continuer à contribuer au rayonnement de la culture au Mali. Souleymane est une perle rare et nous devons profiter de lui au maximum”, exprimera Mohamed Doumbia.

Un intermède a égayé la soirée avec de belles sonorités de la kora jouée des mains de maître Ousmane Kouyaté accompagné des belles voix des artistes comme Nahini Diabaté et Ami Koïta pour saluer le talent, le courage, la persévérance dont l’artiste a fait montre durant ces 50 dernières.

Le directeur général du Centre national de cinématographie du Mali (CNCM), Fousseini Maïga a saisi l’occasion pour témoigner de la valeur que représente Souleymane Cissé et les sacrifices qu’il a consentis pour être aujourd’hui cette icone, qui est à l’honneur ce soir.

“Souleymane Cissé est aujourd’hui le pionnier du cinéma africain. Chaque fois qu’on le rencontre, on sent la passion qui l’allume depuis plus de 50 ans. C’est aussi un avant-gardiste qui a su mettre le doigt sur des maux qui semblent être la réalité aujourd’hui encore des années plus tard. Il a produit des films qui portaient de véritables messages et espérons aujourd’hui que ses œuvres soient compris à leur juste valeur. C’est ce qui fait la beauté de ses productions et il n’a pas eu besoin de prendre des armes”, a souligné le DG du CNCM.

Selon lui, tout comme les autres intervenants, Souleymane Cissé est un artiste passionné et un bel humain : altruiste, social et sociable qui inspire. “Merci à lui de nous avoir inspiré, de nous avoir transmis le message du travail bien fait…”, a ajouté M. Maïga.

Les yeux pleins de larmes, le cinéaste a retracé son histoire passionnante avant de remercier la Fondation Azalai hôtel, l’ACF, toute la grande famille des artistes, sa famille, ses amis pour l’honneur que l’on venait de lui faire durant la cérémonie. Il invitera les jeunes à bouger, à faire bouger les autres autour de soi car “c’est après que ces mêmes personnes te reconnaitront tes efforts demain”.

Aminata Agaly Yattara

