Dans le cadre du MASA 2020 qui a lieu à Abidjan du 7 au 14 mars 2020, ce sont 3 artistes ou groupes d’artistes maliens qui ont été retenus dans la sélection officielle de 79 artistes ou groupe d’artistes. Et, 5 artistes ou groupes d’artistes maliens ont été retenus dans le MASA Festival. Enfin dans le cadre du MASA Jazz, 2 artistes maliens seront aux côtés de grandes sommités mondiales : Ballaké Sissoko et Chérif Soumano.

Trois artistes ou groupes d’artistes maliens seront à Abidjan du 7 au 14 mars 2020, pour participer à la 11ème édition du Marché d’art, du spectacle d’Abidjan. En même temps que 76 autres artistes et groupes d’artistes, ils ont été sélectionnés par le Comité artistique international. Ce sont : Baba Salah (Musique), Aziz Siten’K (Slam) et Habib Dembélé (Lecture scénique).

En effet, du 23 au 27 septembre 2019, le Comité artistique international (CAI) du MASA, composé de 26 experts, était en conclave à Abidjan dans le cadre de sa réunion technique en vue de la 11e édition du MASA qui se déroule à Abidjan du 7 au 14 mars 2020 autour du thème : L’Afrique-Monde.

Dans le cadre de ses travaux, le comité a eu à examiner 780 dossiers de candidatures. Selon le communiqué de la direction générale du MASA, ces candidatures sont venues de pays comme : Algérie, Argentine, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Comores, Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, États-Unis, France, Gabon, Ghana, Guinée, Île Rodrigues, Madagascar, Mali, Maroc, Martinique, Mozambique, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Taïwan, Tchad, Togo, Tunisie, Zimbabwe…

Et, à l’issue de 6 jours de travaux, le comité a sélectionné : 22 artistes ou groupes d’artistes en musique, 12 en théâtre, 11 en danse, 11 en slam et en lecture scénique, 10 en humour, 8 en arts du cirque et de la marionnette, et 8 en conte.

Au total, ce sont 79 artistes ou groupes artistiques, originaires de 28 pays, qui ont été retenus dans la sélection officielle. Nos compatriotes Baba Salah, Aziz Siten’K et Habib Demblé, figurent en bonne place, respectivement parmi, les 22 retenus pour la musique, les 11 retenus pour le slam et la lecture scénique.

Toute porte à croire que la tâche n’a pas été du tout facile pour le Comité artistique international, quand on sait qu’il devait choisir 64 groupes de 64 pays différents, parmi 780 candidatures. Pour le MASA 2020, la Direction générale du MASA avait reçu 780 candidatures : 372 en musique, 175 en danse, 105 en théâtre, 44 en humour, 42 en conte, 22 en arts du cirque et de la marionnette et 20 en slam.

Le Pr Yacouba Konaté, lors de la cérémonie d’ouverture qui a eu lieu le 7 mars 2020 au Palais de la Culture d’Abidjan, a levé le voile sur les grandes attractions de l’édition 2020 du MASA. Il a cité des activités comme : Abidjan Dance Parade ; Zone Street Arts ; les lectures scéniques et slam ; le MASA des écoles ; la journée écologie-jeune publics ; les soirées prestiges dédiées au Canada, pays invité d’honneur de cette 11e édition du MASA, et à Marie-Rose Guiraud à laquelle hommage sera rendu ; le MASA Jazz Festival ; les défilés de mode.

Le MASA est un programme de développement culturel des arts du spectacle africain. Ses objectifs sont à titre principal : le soutien à la création et à la production de spectacle de qualité, la facilitation de la circulation des créateurs et leur production en Afrique et dans le monde, la formation des artistes et des opérateurs de la chaine de production des spectacles et le développement du secteur des arts de la scène (Musique, Théâtre, Danse) relevant du continent africain.

Masa festival

Pour ce qui concerne le MASA Festival, c’est le 14 novembre 2020 que les artistes ou groupes d’artistes ont été informés de leur sélection ou non. Pour cette édition dans le cadre du MASA Festival, le Comité artistique national a étudié 208 dossiers de candidatures. Et la sélection a permis de retenir 21 groupes artistiques en musique dont 3 maliens (Kader Trhanine, M’Bouillé Koité, et Vieux Farka), 8 groupes en danse dont 1 groupe malien (La Troupe So avec la danse des masques dogon), 6 groupes en théâtre, 5 groupes de Slam dont un groupe malien (la Compagnie Slam Maralinké), 2 groupes humour, 1 groupe en arts du cirque et de marionnette et un groupe de conte.

Au total, ce sont 44 artistes ou groupes artistiques originaires de 15 pays qui ont été retenus dans la sélection pour le MASA festival.

Masa Jazz

Il y a des artistes maliens qui ont été invités pour participer à cette manifestation. Ce sont Ballaké Sissoko, dans une collaboration avec le français Vincent Ségal. Notre compatriote Chérif Soumano, résident en France, sera dans cette programmation du jazz.

Assane Koné

(envoyé spécial)

Commentaires via Facebook :