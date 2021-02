Deux statuts géants gwandusu du Baniko : Ce sont les œuvres d’art que le président des antiquaires, peintres et sculpteurs du Mali, Amadou Diabaté, a mis à la disposition du musée national.

C’est peut-être une première dans la famille de l’Association des antiquaires, peintres et sculpteurs du Mali. Amadou Diabaté qui n’est plus à présenter dans ce milieu, a posé un acte qui fera date dans les annales du musée national du Mali. L’homme de culture, spécialiste dans les arts antiques et la sculpture des différentes zones en Afrique, a fait cadeau au Musée national du Mali en lui remettant deux de ses nombreux statuts.

Les œuvres d’art remis sont deux Gwandusu du Baniko qu’il a reçu en 1983 en contre partie des bienfaits qu’il a réalisé dans cette contrée. A travers ce geste le directeur de la première Galerie d’art au Mali « Africain Art Center », veut inciter les autres collecteurs et détenteurs d’objets d’art à se séparer de certains de leurs précieux objets et les mettre à la disposition du Musée national du Mali.

Le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Kadiatou Konaré, a apprécié le geste de celui qui s’est donné corps et âme au métier d’antiquaire. Pour elle, le geste de M. Diabaté intervient à un moment donné où la restitution des biens d’œuvres à l’Afrique fait débat.

Et de poursuivre qu’Amadou Diabaté a démontré que cette « restitution » doit commencer chez nous. Et d’ajouter qu’à partir de cet instant « Nous formerons une famille ».

En réponse aux propos du ministre, Amadou Diabaté, après avoir rendu un hommage mérité à Kadiatou Konaré « pour tout ce qu’elle fait pour ressusciter la culture au Mali », a promis de donner d’autres œuvres d’art au musée.

Le directeur du Musée n’a pas tari d’éloge au donateur, qui à ses dires, est un artiste, qui a toujours son amour pour son pays, le Mali. A-t-il promis de prendre soin des œuvres d’art reçu. M. Diabaté est connu au niveau africain et mondial. Son expertise et sa détermination ont fait que l’Etat Equato-guinéen lui a fait appel pour constituer son musée, qui sera l’un des plus grands en Afrique.

Amadou Sidibé

