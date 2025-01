OGOBAGNA 2025 : Une édition spéciale pour célébrer la tradition et la modernité

«Tradition et modernité : la santé, la culture, l’environnement, et l’architecture au service du développement» ! Tel est le thème de la 10e édition du Festival culturel dogon, Ogobagna, qui se déroulera à la Place du Cinquantenaire à Bamako du 27 janvier au 2 février 2025. Une initiative qui prône la complémentarité du patrimoine culturel malien et des solutions modernes pour une durabilité à venir. La commission d’organisation du festival a animé samedi dernier (11 janvier 2025) une conférence de presse au Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ. Ce fut l’occasion de dévoiler les grandes lignes de la 10e édition.

Né des journées culturelles dogons (JCD) organisées à Koro en 2015 par l’association «Ginna Dogon» pour sauver un patrimoine menacé par l’acculturation et l’insécurité, le «Pestival» (Festival) Ogobagna a pour vocation de rassembler les communautés maliennes autour de leur diversité culturelle. Cette 10e édition prévoit une programmation variée autour des parades de masques traditionnels où ressortira le patrimoine immatériel ; une foire-exposition où sera mise en avant l’artisanat local, des combats de lutte traditionnelle ; des courses de pirogues ; des dégustations de plats typiques servis lors de concerts ; des défilés de mode ou des animations pour enfants ; des conférences thématiques sur les questions de préservation et de valorisation des cultures maliennes.

Le thème de cette édition met l’accent sur la santé, l’environnement et l’architecture, en explorant comment ces pratiques peuvent s’allier à la modernité pour répondre aux besoins actuels. «Il ne saurait y avoir d’avenir heureux sans maintenir nos traditions tout en les adaptant à nos réalités d’aujourd’hui», a souligné Pierre Adeye Togo, président de la commission d’organisation. Le festival ambitionne de demeurer un cadre d’échange, de réflexion et d’innovation marqué par la diversité et l’héritage culturel du Mali.

Sory Diakité

