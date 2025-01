L’association Yamarou Photo a lancé un projet de concours de photo intitulé « Ibibi ». Il vise à rendre hommage aux photographes émergeants africains. Avec pour partenaires les fondations Doen et Oumou Dilly, Founou, le Conservatoire Balla Fasseké Kouyaté, « Ibibi » accorde une grande attention aux problématiques comme la promotion de la femme, de la démocratie, de la bonne gouvernance et de la durabilité environnementale.

En gestation depuis 3 ans, Yamarou photo entend accompagner les jeunes photographes à travers la création d’un espace d’accompagnement et de reconnaissance dans le cadre de son projet « Ibibi ».

L’association Yamarou Photo est un centre de formation qui œuvre pour le développement et la professionnalisation du secteur de la photographie au Mali en ayant comme domaines d’interventions : les séances d’initiation à la technique de prise de vue et de la formation continue des jeunes artistes photographes ; des masters class, appelés Karanga (vestibule en langue dogon) ; des expositions monographiques et thématiques, …

L’une des raisons de la rencontre était non seulement de faire part à la presse et surtout de leur signifier leur contribution attendue pour la bonne marche de ce projet, qui a pour cibles les photographes (pour la distinction), les journalistes culturels, les critiques d’art, les élèves et amateurs photos (pour les autres phases du projet).

L’objectif de ce projet est certes, de distinguer des photographes émergeants, mais, plusieurs autres activités sont programmés telles que : les conférences, les ateliers thématiques, les expositions et un renforcement des capacités et des ateliers de formation dans des écoles et enfin, la réalisation d’un catalogue.

« Ibibi » ambitionne d’être le plus grand prix de la photographie au Mali. Il vise à mettre en place un espace de création artistique et de promotion des jeunes photographes émergents du continent, à travers des distinctions.

Ainsi, selon Seydou Camara, directeur de Yamarou photo : « trois grands prix seront attribués : le premier prix, appelé « Ibibi », récompensant le meilleur projet d’un photographe vivant sur le continent ; le deuxième prix, du nom de feue Naomie Steuer, ex- directrice de la Fondation Oumou Dilly, qui récompensera le projet d’une femme photographe émergente du continent ; le troisième prix récompensera un livre photos d’un photographe africain édité par un éditeur africain. »

Ces distinctions viendront couronner les conférences et formations thématiques, les expositions dans les écoles pour non seulement décloisonner et démocratiser la photographie, mais aussi sensibiliser la population à un changement de comportements sociaux en faveur de la paix et de la cohésion sociale.

Le projet « Ibibi » a commencé il y a déjà trois ans avec certaines la formation des photographes de certaines associations, la conception d’un site web dédié aux prix… En plus de la photographie, 10 femmes photographes de 10 pays seront sélectionnées comme ambassadrices des prix « ibibi » dans leur pays respectif.

Un appel à candidatures sera lancé aux photographes émergents de l’Afrique. Le comité d’organisation retiendra 20 photographes sur lesquels les 3 meilleurs seront primés.

Aminata Agaly Yattara

