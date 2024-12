Politique culturelle commune : Bamako a accueillie le lancement des travaux d’élaboration du Cadre stratégique de l’AES

Le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du tourisme, Mamou Daffé a présidé la Cérémonie de lancement des travaux d’élaboration du Cadre stratégique de la Politique culturelle commune de la Confédération des Etats du Sahel.

Le Cadre stratégique de la politique culturelle commune repose sur les valeurs sahéliennes et africaines et vise à promouvoir la culture comme moteur de sécurité, de diplomatie et de développement économique. Il privilégie une coopération renforcée entre les Etats membres, tout en respectant les spécificités culturelles propres à chaque nation.

L’élaboration de cette politique implique de concilier les particularismes culturels, sociaux et historiques de chaque État membre avec les convergences régionales. Ce Cadre prendra en compte des axes prioritaires tels que la préservation du patrimoine culturel commun, la promotion des industries créatives, la mobilité culturelle et artistique, le renforcement des cadres institutionnels et juridiques, et la diplomatie culturelle, qui constitue un puissant outil de soft-power et de rayonnement international et de promotion de la paix et de la cohésion sociale.

Pour garantir son efficacité, ce cadre stratégique sera soutenu par des programmes de travail annuels ou pluriannuels, des partenariats solides avec les acteurs étatiques, les collectivités locales, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les organisations de la société civile.

Pour le ministre Daffé, « ce projet de politique culturel commune traduit notre engagement collectif à promouvoir la diversité culturelle et à renforcer les échanges et le brassage culturel entre nos peuples.

Une riche culture

Pour M. Daffé, le constat général est que nos Etats de l’AES possèdent une culture très riche et diversifiée. « Aujourd’hui, le secteur culturel de l’AES se porte bien avec un rayonnement international dans les domaines de la musique, du théâtre, du cinéma, de la danse et de l’art visuel… ».

Le secteur s’inscrit de plus en plus dans la professionnalisation, dans une logique d’industries culturelles et créatives génératrices de richesses et créatrice d’emplois décents. L’avenir me passionne avec la perspective d’un secteur culturel dynamique et mieux structuré, avec des organisations culturelles performantes et des artistes et acteurs culturels mieux protégés pour leurs droits.

L’art, la culture sont des piliers fondamentaux de notre identité et de notre cohésion régionale. À travers cette initiative, nous visons à créer des synergies qui permettront à nos communautés de mieux se comprendre, d’apprendre les unes des autres et de bâtir des ponts durables entre nos peuples.

Ce projet représente une étape décisive dans notre vision commune d’un avenir culturel partagé, où l’échange et la collaboration entre nos pays se traduisent par des initiatives concrètes qui bénéficient à nos populations. Nous sommes convaincus que grâce à la coopération et à l’engagement de chacun, nous pouvons transformer ces travaux en actions tangibles et durables.

Le premier responsable du département de la Culture dit être persuadé que le Document de la politique culturelle Commune des Etats de la Confédération du sahel contribuera à bâtir une identité commune et à consolider le sentiment d’appartenance à un espace commun et à une communauté de destin.

(Correspondance particulière)

Commentaires via Facebook :