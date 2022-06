L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) a financé un atelier de formation de cinq jours à l’intention des acteurs cadres du Ministère de l’artisanat, de la culture, de l’industrie hôtelière et du tourisme sur la production des statistiques culturelles et la gouvernance de la culture. Ledit atelier a ouvert ses portes, le lundi 20 juin 2022 au centre international de conférences de Bamako, sous la houlette du Ministre de l’artisanat, de la culture, de l’industrie hôtelière et du tourisme, Andogoly Guindo. L’objectif est de permettre aux acteurs culturels maliens de mettre en place une solide industrie culturelle et créative en mesure d’aider le pays à profiter mieux des retombées du secteur ; de contribuer considérablement à la croissance économique; et de faire de la culture un secteur productif.

A l’ouverture de l’atelier, le représentant de l’organisation internationale de la Francophonie (OIF), Engandja N’Goulou Kanel, a montré les bienfaits d’un tel atelier à l’intention des cadres du Ministère de la culture et des acteurs culturels maliens dans le but de booster le secteur et de permettre au Mali d’en tirer meilleur profit. Il a reconnu que le Mali a une longue tradition culturelle et que sa structure est heureuse de contribuer à la propagation de cette culture via cet atelier de formation. Selon lui, il faut que cette formation profite aux acteurs culturels du Mali afin de mettre en place des documents programmatiques indispensables pour le développement de l’industrie culturelle malien. Il a réaffirmé l’engagement de l’OIF à continuer à collaborer avec le Mali malgré le contexte sécuritaire et politique tendu. Quant au Ministre de l’artisanat, de la culture, de l’industrie hôtelière et du tourisme, Andogoly Guindo, il a signalé que le présent atelier entre dans le cadre du projet d’appui au renforcement des politiques, des industries culturelles et de promotion de la diversité des expressions culturelles au Mali. Pour lui, son organisation en cette période montre la détermination de l’OIF pour la mise en place d’une industrie culturelle et créative, la promotion de la diversité culturelle, et le rayonnement de la culturelle malienne sur toutes les grandes scènes internationales. Le ministre Guindo a invité les participants à s’armer de courage et d’abnégation afin d’œuvrer pour la promotion de la riche culture malienne. Durant cinq jours, les acteurs culturels du Mali, avec l’appui des experts venus de plusieurs pays, passeront en revue le secteur et essayeront d’apporter des réponses nécessaires permettant au Mali de prendre son envol sur le plan culturel.

Moussa Samba Diallo

Commentaires via Facebook :