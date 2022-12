Dans le cadre des activités de la 13e édition des Rencontres de Bamako, le ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme a organisé une cérémonie de remise des prix. C’était le lundi 12 décembre 2022, à la Maison africaine de la photographie. L’objectif était de récompenser les professionnels du métier de photographe. Il y avait trois prix à remporter ; à : savoir les Prix Bisi Silva, Malick Sidibé et le Grand prix Seydou Kéita.

La cérémonie de remise de prix était présidée par le ministre de tutelle Andogoly Guindo qui avait à ses côtés le délégué général des rencontres de Bamako, Cheick Diallo et le chef de bureau Unesco à Bamako, Edmond Moukala. Atiyyah Khan a été 3e de ce concours de photographie et a remporté le Prix Bisi Silva de 1000 euros. Mallory Lowe Mpoko et Aïcha Diallo ont eu toutes les deux la même note et ont remporté le Prix Malick Sidibé, soit 2000 euros. Le Grand prix ou prix Seydou Kéïta d’un montant de 3000 euros a été remporté par Baff Akoto.

Pour les critères du Grand prix Seydou Kéita, aux dires de la présidente du jury, ils ont considéré les positions artistiques. “Le travail devrait s’articuler autour de l’image en tant qu’expérimentation, ressemblant ou convoquant différents langages et différentes narrations et nourrie de multiples formes et fonds d’expérience”, a-t-elle indiqué.

Concernant le second critère, elle a signalé que les positions artistiques qui font ressortir l’esprit de cette édition ont été considérées et convoquent en quelque sorte la citation de Cheick Diallo, le délégué général, lorsqu’il a évoqué les différentes façons d’être au monde et les différences qui renvoient aux identités multiples, composées et fragmentées ainsi qu’à la complexité qui préside à la compréhension de l’espace et du temps.

“Nous avons décidé de prendre en compte les précisions artistiques pour les travaux qui sont situés sur le continent africain”, a souligné la présidente du jury.

Pour le Prix Malick Sidibé, ce travail s’inscrit dans une notion de devenir et aussi un travail non linaire. “Nous avons voulu reconnaître des travaux qui sont en quelque sorte l’expérience de la durée inscrite dans le temps”, a-t-elle mentionné.

Pour le Grand prix, la présidente du jury assurera que la gagnante a été choisie en fonction de son travail qui a touché toutes nos multiples histoires, les reconstruire et reconsidérer notre manière d’appréhender le continent en se situant au-delà des limites géographiques. C’est la première fois que la Maison africaine de la photographie abrite une cérémonie d’une telle envergure.

Selon le ministre de la l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo, c’est le symbole de l’engagement du gouvernement malien à faire de l’art contemporain, la photographie une lumière, un phare, une boussole pour la promotion de la culture africaine, l’identité africaine à travers cet art.

Pour terminer, il a salué le travail du jury pour le jugement des œuvres des candidats.

Marie Dembélé

