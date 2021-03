Rentrée littéraire 2021 : Le Mali creuset des grands écrivains et écrivaines du monde

Le coup de plume de la 13ème édition de la rentrée littéraire du Mali a été donné le mardi 16 mars 2021 au Centre international de conférence de Bamako par le Ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Mme Kadiatou Konaré, accompagnée des deux ministres du gouvernement, celui de l’éducation et de l’enseignement supérieur, en présence d’une belle brochette d’écrivains, des invités de marque. Une rentrée littéraire au cours de laquelle le public a été convié à s’intéresser davantage à la lecture pour pouvoir débloquer les situations les plus contraignantes et d’apporter leur pierre à l’édifice de la construction du continent en puisant dans les livres, les clés pour y parvenir.

C’est parti pour la 13ème édition de la rentrée littéraire du Mali, une édition qui a comme thème : Héritages en partage. Devenue depuis quelques années le rendez-vous incontournable des livres au Mali, pour ses 13 bougies, les organisateurs de la rentrée littéraire du Mali ont mis les petits plats dans les grands avec un alléchant programme concocté à l’endroit du public. « Au début, beaucoup ne croyaient pas en ce projet, mais au fil des années et avec la pugnacité des hommes et femmes dévoués pour la cause du livre, on s’est frayé du chemin. Lors de la première édition en 2008, il n’y a eu que 5 livres, mais l’année dernière, on a fait la rentrée avec plus d’une quarantaine de livres. Elle est devenue aujourd’hui l’événement littéraire de l’année », c’est par ces mots teintés d’espoir, mais aussi retraçant le long chemin épineux parcouru qu’Ibrahim Aya, le Directeur de la rentrée littéraire, a entamé ses propos. Selon lui, cette rentrée littéraire est une aubaine pour les amoureux du livre au Mali de jeter un regard rétrospectif sur la société afin de corriger certains maux et d’étaler sur la place publique ce que beaucoup murmurent entre les dents en plongeant les lecteurs dans le feu de l’action via leurs plumes. Il a présenté le programme de la rentrée littéraire 2021 avec la pléiade des grosses pointures qui fouleront le sol malien comme l’Haïtien Makenzy Orcel, lauréat du prix Ciné Del Luca et plusieurs autres écrivaines et écrivains qui ont tenu à effectuer le déplacement malgré la pandémie de covid-19. Ibrahim Aya a fait savoir qu’il y aura des cafés littéraires, des conférences, des ateliers, des expositions, des spectacles, des hommages etc. durant l’événement à Bamako, mais aussi dans les deux autres villes retenues que sont Djenné et Tombouctou. Mme Kadiatou Konaré, ministre de la culture, de l’artisanat et du tourisme, a rendu un vibrant hommage aux écrivains maliens tombés la plume à la main et qui ont, par leur génie créateur, rendu au Mali ses lettres de noblesse comme feus Amadou Hampâté Bâ, Yambo Ouloguem, Albakaye Ousmane Kounta, Massa Makan Diabaté et autres. Elle a fait ressortir les vertus curatifs des livres et d’inviter la jeune génération à profiter de cette rentrée littéraire pour poser des pas de géants dans l’univers des livres. L’ambassadeur de France au Mali, le chef de la délégation de l’Union Européenne au Mali ont tous loué les mérites de la lecture et des livres tout en incitant le public à aller savourer sans modération les livres qui permettent d’explorer les champs du possible et de l’impossible. Pour les 13 ans de la rentrée littéraire du Mali qui se déroulera du 16 au 20 mars 2021 à Bamako et dans certaines villes du pays comme Sikasso, Djenné et Tombouctou, notre pays deviendra le creuset des grands écrivains du monde et la jeunesse pourra profiter pour prendre le flambeau.

Moussa Samba Diallo

