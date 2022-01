Macky Sall pourrait-il rétablir le dialogue entre les parties?

De fait, les lignes de démarcation s’installent au plan international. Le Mali peut compter ses soutiens dans les sociétés civiles africaines et au Conseil de sécurité des Nations unies où la Russie et la Chine ont opposé leur veto à une résolution de soutien aux mesures drastiques prises par la CEDEAO. La France et les États-Unis, de leur côté, approuvent de manière ostensible la main lourde de l’organisation ouest-africaine. Un scénario de “fuites en avant et de réciprocités” s’installe entre les deux camps que des voix africaines et internationales appellent au compromis.

“Il est urgent que la CEDEAO accepte le dialogue et lève immédiatement les sanctions qui frappent ce pays confronté aux pires défis sécuritaires et politiques et qui sont une grave menace pour sa sécurité et celle de la sous-région. Notre recommandation est de demander aux autorités maliennes d’y aller sans délai. Il faut désormais ranger aux vestiaires les logiques de la surenchère et de l’affrontement pour trouver un chronogramme réaliste et raisonnable vers un retour à l’ordre constitutionnel”, souligne Alioune Tine, expert indépendant pour les Nations unies et président du think tank Afrikajom Center, interrogé par Sputnik.

En attendant, les embouteillages gonflent sur les deux sens du corridor Dakar-Bamako où passent chaque jour plusieurs centaines de camions maliens et sénégalais. Un chaos qui devrait impacter une économie du Sénégal très largement imbriquée à celle du Mali dans de nombreux secteurs d’activités. Macky Sall, signataire des mesures de sanctions contre son voisin et fortement critiqué dans son pays, peut-il faire quelque chose après cet aveuglement inattendu de sa part?

“Avec la présidence en exercice de l’Union africaine qu’il va assurer à partir du 1er février 2022, le chef d’État sénégalais qui passe pour un médiateur-facilitateur devrait s’attacher à trouver les moyens de lever les difficultés entravant le dialogue entre la CEDEAO et le Mali. L’idée est de sortir de la lutte entre les principes de gouvernance de la Charte d’Abuja qui a créé la CEDEAO, d’une part, et d’autre part la réalité d’un pays désormais asphyxié par ses propres voisins avec la volonté manifestement instrumentalisée de porter un coup fatal à la fin de non-recevoir des autorités maliennes à l’encontre des exigences de la France”, analyse Emmanuel Dupuy.

