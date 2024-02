Ce matin, dans décryptage, les divisions au sein de l’espace Cédéao et les offensives diplomatiques sur le continent.

Supposez un instant, un matin, en vous réveillant, vous découvrez que votre passeport Cédéao ne vous permet plus, sans visa, de monter dans un avion pour Cotonou, Dakar, Abidjan, Accra, Bamako, Ouagadougou, Lomé, Abuja, Niameye, Banjul, Monrovia, Praia, Freetown, Conakry, Bissau. Alors que de l’autre côté de la frontière, il y a une partie de votre famille, de vos amis, de vos partenaires, etc. On ne franchira bientôt plus les portes des aéroports sans visa, conséquence directe des divisions et des contradictions entre la Cédéao et l’AES.

Entre abus de pouvoir et test d’autorité

Le 28 janvier 2024, les chefs d’État de l’Alliance pour le Sahel (AES), le Général Abdourhamane Tiani du Niger, le Colonel Assimi Goïta du Mali et le Capitaine Ibrahim Traoré du Burkina-Faso « … décident du retrait sans délai… » de leur pays de la Cédéao, Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest. Le Burkinabé, le Nigérien et le Malien reprochent à la Cédéao d’être une organisation « sous influences étrangères, d’être une menace pour ses État membres ».

L’AES file une vraie correction à la Cédéao pour lui avoir imposé des sanctions économiques. Mais la riposte de la Cédéao est immédiate. Elle qualifie le retrait des pays de l’AES d’une impasse politique à laquelle elle « reste déterminée à trouver une solution négociable ». Signe des temps. Il y a quelque temps que les tensions entre la Cédéao et le Mali, le Burkina-Faso et le Niger séquencent leurs relations avec le risque d’un conflit frontal. La Cédéao tente d’équilibrer le jeu. Mais la coupe est pleine. Certains abusent de leur pouvoir. D’autres testent leur autorité. Difficile de trouver un compromis.

Tout conflit ouvert avec l’AES fermerait la porte du dialogue pour un retour à l’ordre constitutionnel. Tout conflit participerait d’un sentiment de rejet de la Cédéao par une partie des peuples de l’AES qui lui reprochaient déjà son impartialité. Le risque d’embrasement est réel. Voici donc une nouvelle série dans la trajectoire des relations interafricaines qui signe le début d’une période d’inconnu notamment pour les populations. Une grosse entaille dans les relations entre la Cédéao et l’AES. Certains prendront le risque de passer la frontière. Espérons que le droit « d’aller et venir », une liberté constitutionnelle, ne soit pas entravée.

Coupé en plusieurs morceaux, l’espace Cédéao devient ainsi l’épicentre des rivalités entre les chefs d’État. Les réactions de l’Union africaine ainsi que les alliances autour du retrait des d’États de l’AES de la Cédéao indiqueront la météo géopolitique de la région. Les difficultés pour la Cédéao et l’AES à dépasser les positions contradictoires reflètent leurs impérities à s’entendre au moment où d’autres puissances les convoitent. Coïncidence ou calcul stratégique.

Un jeu d’influence impitoyable

La tournée du chef de la diplomatie chinoise (Wang Yi) en Côte d’Ivoire et au Togo en janvier, celle de la diplomatie américaine (Antony Blinken) en Côte d’Ivoire et au Cap Vert en janvier montrent l’attrait des puissances pour le continent. Lesquelles puissances tentent d’imposer leur influence et d’obtenir de nouvelles parts de marché. Le sommet Italie-Afrique du 29 janvier dernier à Rome illustre ces batailles pour renforcer les actions contre les vagues migratoires vers l’Europe. La recherche de nouvelles parts de marché, d’alliés, de soutien contre la crise migratoire sous-tend l’offensive diplomatique des Américains et des Chinois.

À l’Afrique de savoir tirer son épingle de ce jeu impitoyable. Même le président de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Déby Itno, s’est déplacé le 24 janvier à Moscou chez le président Vladimir Poutine alors que son pays s’est opposé à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. C’est l’air du temps, realpolitik oblige ! Nul n’est dupe pour s’inscrire dans une politique d’isolement sur la scène internationale dans un contexte géopolitique dominé par des crises à répétition : Ukraine, Mali, Burkina-Faso, Niger, Palestine, Israël, Soudan, etc.

Chaque protagoniste veut attirer l’attention des autres sur les enjeux de son État. Mais les solutions se trouvent dans la capacité des dirigeants à œuvrer ensemble pour construire la paix au nom de la dignité des peuples.

Mohamed Amara

Sociologue

Commentaires via Facebook :