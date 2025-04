La CEDEAO condamne l’attaque terroriste du 17 avril contre l’armée béninoise

By

COTONOU, 24 avril (Xinhua) — La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a dit condamner jeudi avec fermeté l’attaque terroriste perpétrée le 17 avril dernier dans le nord du Bénin, laquelle a fait des morts et des blessés.

Le président de la Commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touray, au nom de toutes les institutions de la Communauté et de l’ensemble des citoyens ouest-africains, présente “ses condoléances les plus attristées” aux familles des victimes, ainsi qu’au gouvernement et au peuple béninois, selon un communiqué de l’organisation régionale.

“Face à la persistance et à la complexité de la menace terroriste dans notre région”, cette attaque “souligne de manière criante l’impérieuse nécessité d’une coopération indispensable et renforcée entre tous les Etats membres, particulièrement ceux qui partagent des frontières communes et sont directement confrontés à ce fléau”, a-t-il indiqué.

M. Touray a estimé que la mutualisation des efforts en matière de sécurité était plus que jamais essentielle pour opposer une réponse collective et efficace aux groupes terroristes qui menacent la paix, la stabilité, la sécurité et le développement de la région.

Cinquante-quatre soldats béninois ont été tués lors d’attaques terroristes simultanées survenues le 17 avril dernier dans le nord du pays, a confirmé mercredi le gouvernement béninois.

