La société ACCESS-SA tient à présenter ses profonds regrets à ses Clients pour les désagréments causés par les abandons de postes, sans préavis, d’un certain nombre de ses agents dans ces centrales.

Depuis plus de 13 ans, ACCESS-SA contribue grandement à l’amélioration de la qualité de vie des populations maliennes en fournissant de l’énergie électrique moderne dans plusieurs localités de notre pays. Grace à la focalisation de ses interventions sur le milieu rural et la valorisation de l’énergie solaire, une vingtaine de gros villages du pays ont vu aujourd’hui leurs activités économiques fortement boostées.

Depuis quelques semaines, la société a procédé à de simples mutations d’agents opérant au niveau de ses centrales, dans la seule perspective d’initier des méthodes et pratiques d’exploitation et de gestion susceptibles d’améliorer la rentabilité des lourds investissements consentis dans les systèmes électriques existants, en vue de créer les conditions d’une pérennisation des services rendus à nos braves populations rurales.

Malheureusement, certains de nos techniciens ont diabolisé ces mutations administratives, bien que relevant parfaitement des prérogatives de l’Employeur, en décidant de boycotter les activités de l’entreprise, entrainant des dommages graves pour les populations bénéficiaires de nos services d’électricité.

En effet, ces techniciens, d’un commun accord et sans préavis, ont décidé de suspendre la fourniture de l’électricité aux populations et d’abandonner leurs postes pour se rendre à Bamako, en ordonnant à leurs subordonnés de ne pas reprendre la fourniture des services électriques.

Le comportement de ces salariés a porté gravement préjudice à la société ACCESS-SA, mais également et surtout, aux services publics et populations bénéficiaires de ses services, particulièrement les centres de santé et les clients possédant des produits alimentaires périssables ayant besoin de réfrigération (maintien au froid).

Les multiples désagréments et dégâts matériels enregistrés, ont suscité des témoignages poignants de bon nombre des clients et personnalités du notre pays. En l’occurrence, le Maire de la commune rurale de Finkolo-Ganadoudou, Monsieur Kalidou TOGOLA a réagi en ces termes : « Chez moi il y avait au moins 100 frigos qui étaient remplis de produits à vendre, ils ont tous été endommagés par cette coupure aussi, la plupart des vaccins dont dispose notre hôpital ne sont plus utilisables. Notre colère est d’autant plus grande que ces techniciens qui ont agit de la sorte pouvaient d’abord nous avertir pour que nous prenions des précautions au préalable ». Idem pour la commune de Zantiébougou qui a aussi perdu beaucoup, du fait de cette grève anarchique, comme l’atteste Monsieur Bakary Koné, Président du comité d’électricité de ladite commune : « C’est tout un pan des activés de notre localité qui vient de s’arrêter, ces techniciens ont été sans cœur, ils devaient penser à la population avant de s’adonner à de tels pratiques, nous avons beaucoup perdu et condamnons leur agissement.»

ACCESS-SA demeure amèrement attristée face à tant de préjudices injustifiables, subis par les localités alimentées par ses centrales électriques. Cependant, la société a l’insigne plaisir d’informer ses aimables Clients et Partenaires, qu’elle a déjà pris des dispositions pour rétablir le service normal partout dans ses centres, et qu’elle ne ménagera aucun effort conformément à la loi en vigueur en république du Mali pour que les égarements dont ont fait montre une partie de ses salariés, ne se reproduisent plus jamais.

