Dans ce contexte sans précédent de crise sanitaire du COVID19, le Système des Nations Unies au Mali, alerte la population et plus particulièrement les opérateurs économiques du Mali et ceux opérant dans la Sous-Région, de la circulation de demandes de prestations de service à caractère frauduleux arborant les logos des Nations Unies ainsi que des signatures fictives.

Nous rappelons à l’opinion que pour chacun de ses processus d’achat et de prestation de service, le Système des Nations Unies passe scrupuleusement par un processus strict, transparent et compétitif, qui s’appuie sur des canaux de diffusion connus de tous.

Nous invitons donc les opérateurs économiques et prestataires de service à la plus grande vigilance et prudence et à ne pas hésiter à prendre attache avec nos services d’achats pour vérifier l’authenticité des demandes.

Le Système des Nations Unies réitère sa solidarité au peuple malien et rappelle son engagement total et sans faille auprès de chaque malienne et de chaque malien dans ce contexte de crise sanitaire majeure.

Le Coordonnateur Résident des activités opérationnelles du Système des Nations Unies au Mali

Commentaires via Facebook :