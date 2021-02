La Synergie prend acte de la dissolution de la CENI et appelle à l’accélération de la mise en place de l’Organe unique et indépendant de gestion des élections.

La Synergie des Organisations de la Société Civile pour des réformes profondes au Mali, constituée de l’Observatoire, AJCAD-Mali, Doniblog-Communauté des Blogueurs du Mali, Tuwindi et Consortium ELE-DHQ, a pris acte du décret N°0003/PT-RM du 8 janvier 2021 portant abrogation du Décret n°2017-0214/P-RM du 13 mars 2017 portant nomination des membres de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI).

La Synergie rappelle que la loi électorale précise, en son article 17, que le mandat de la CENI prend fin trois (3) mois au plus après la proclamation définitive des résultats du référendum et des élections générales. A la fin de son mandat, la CENI adresse un rapport au Président de la République. Ce rapport est publié au Journal officiel dans un délai maximum de trois (3) mois. L’article 18, quant à lui, stipule qu’à la fin du mandat de la CENI, ses archives, documents et matériels sont transférés au ministère chargé de l’Administration Territoriale. Ces archives et documents seront mis à la disposition de la nouvelle CENI qui sera installée.

La Synergie estime que la décision actuelle de dissolution de la CENI est légitime et s’inscrit dans la légalité. Le mandat légal des membres de la CENI avait pris fin, par deux fois, après l’élection présidentielle de 2018 et les élections législatives de 2020.

La Synergie félicite cet acte de transparence des Autorités de la transition et les invite à accélérer la mise en place de l’Organe unique et indépendant de gestion des élections avant le 31 mars 2021.

En effet, la mise en place de cet Organe répond aux préoccupations maintes fois exprimées par l’écrasante majorité des Maliens à l’occasion de plusieurs foras ; dont le Dialogue national inclusif de décembre 2019 et les Journées de relecture des textes organisées par le Ministère de l’administration territoriale, avec la classe politique et les organisations de la société civile, les 25, 26 et 27 janvier 2021.

Fait à Bamako, le 12 février 2021

L’Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali – OBSERVATOIRE, représenté par Dr Ibrahima Sangho, Tél : +223 76 23 36 00, email : [email protected],

L’Association des jeunes pour la citoyenneté active (AJCAD), représentée par Madame Adam Dicko, Directrice Exécutive, Tél. : +223 20 28 16 56, email : [email protected],

DONIBLOG-la communauté des Bloggeurs du Mali, représentée par Abdoulaye Guindo, Président, Tél : +223 76 01 63 80, email : [email protected] / [email protected]

La Fondation Tuwindi, représentée par son Directeur Exécutif, Tidiani Togola, email : [email protected] mobile : +22371919191.

Le CONSORTIUM ELE-Citoyenneté Droits Humains Inclusifs, représenté par Mamadou Lassine Diarra, Directeur Exécutif DHQ, Tél : +223 76 30 01 38, email : [email protected],

