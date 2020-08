Coup d’Etat : Les pistes de solutions de la coordination Kel ANSAR et Alliés

Dans un communiqué rendu public ce jeudi, 20 août 2020, la Coordination Kel ANSAR propose au Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP) des pistes solutions pour un retour à l’ordre constitutionnel.

La Coordination Kel ANSAR et Alliés continue de suivre avec la plus grande attention, les événements que traverse notre pays depuis plusieurs années et leur tournure, depuis la fin mai 2020 dont les derniers développements ont contraint les Forces armées et de sécurité nationales à assumer leur responsabilité de garantes de la préservation de l’unité nationale, des fondements de la Nation, de la notion fondamentale de l’Etat et de sa continuité.

Tout en réitérant, son attachement indéfectible à l’ordre constitutionnel national, aux principes démocratiques universels, aux normes nationales et internationales de bonne gouvernance dans un souci de sécurité, de stabilité et de paix

Prend acte de la démission du Président de la République en exercice et de son gouvernement ainsi que de la dissolution de l’Assemblée nationale induites d’une situation politique exceptionnellement délétère ;

Félicite les forces armées et de sécurité pour le sacrifice consenti pour éviter des bains de sang et des drames dont le Mali n’a que trop souffert ;

Se félicite de la décision explicite du CNSP de mettre en place une transition civile participative et inclusive, dans les meilleurs délais, selon un mode opératoire transparent privilégiant le dialogue, la concertation et la décision pertinente pour tirer vers le haut la cohésion nationale mise à mal par de nombreuses décennies de mal gouvernance, de clanisme, de concussion, de népotisme, d’injustices, de corruption et de renoncement aux idéaux fondateurs de Nations et d’Etat républicains modernes ;

Encourage le CNSP à mettre en place, dans les meilleurs délais, des organes consensuels de transition sur la base de la compétence, de l’intégrité et de la représentativité, aptes à définir, planifier et mettre en place des mécanismes probants de réhabilitation du Peuple, de la Nation et de la République, et in fine, les placer dans la trajectoire des Nations, des Peuples et des Etats résolument modernes et entrant dans le triptyque sécurité, paix et développement ;

Invite avec insistance, le CNSP à traiter toutes les personnes détenues conformément aux instruments juridiques nationaux et internationaux y compris les dignitaires du régime déchu ;

Invite la Communauté́ internationale à appréhender la situation du Mali avec plus d’objectivité et de pragmatisme afin de ne pas aggraver les souffrances des maliens, faciliter d’avantage les desseins des forces obscurantistes, co-définir et convenir avec le CNSP des voies et moyens pacifiques, itératifs et inclusifs pour accompagner le Mali et les maliens dans la refondation d’un Etat républicain moderne, démocrate, juste et transparent ;

Invite avec insistance, le CNSP à s’assurer de la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l’étendue de la République du Mali ainsi que le respect intégral de la continuité des engagements de l’Etat conformément aux principes de continuité des Etats ;

Recommande au CNSP de ne pas succomber à la tentation de la chasse aux sorcières et de traiter avec diligence, donc, dans les meilleurs délais, les situations de détentions extra judiciaires y compris des ex dignitaires détenus ;

Suggère au CNSP d’engager une diplomatie proactive, auprès des Etats frères voisins et au-delà via les chancelleries et les diasporas pour expliquer les paradigmes et les enjeux de sa démarche, dont on reconnait qu’elle ne vise pas la mise en difficultés de l’ordre constitutionnel et qu’elle a été plutôt provoquée par une déliquescence du régime en place devenue patente au delà du territoire malien.

Bréhima DIALLO

