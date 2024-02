BAMAKO, le 17 février 2024 – Le Vice-Président de la Banque mondiale, Région Afrique de l’Ouest et du Centre, M. Ousmane Diagana, entreprend une visite de travail de trois jours au Mali en vue de consolider le partenariat entre le Mali et la Banque mondiale.

Durant son séjour au Mali, du 18 au 21 février 2024, M. Diagana rencontrera le Président de la Transition, des membres du gouvernement et les partenaires techniques et financiers, pour échanger sur les questions de développement du Mali. Outre le dialogue de haut niveau avec les autorités, le Vice-Président échangera également avec le secteur privé, la société civile, visitera des projets et s’entretiendra avec les bénéficiaires. Ces diverses réunions permettront de faire l’état des lieux des défis auxquels le pays fait face et de mieux identifier les appuis de la Banque mondiale pour éradiquer la pauvreté dans un monde plus vivable.

Le Groupe Banque Mondiale reste un partenaire de premier plan dans le soutien au développement du Mali, y compris la réduction de la fragilité, des conflits et de la violence, le développement du capital humain et le changement climatique.

Son portefeuille dans le pays comprend actuellement 24 opérations pour un engagement total de 1,8 milliard de dollars ou 1088 milliards de FCFA. Les principaux secteurs couverts sont l’énergie (27,5 %), l’agriculture (23,7 %) et l’eau, l’assainissement et la gestion des déchets (11,7 %). Ce portefeuille s’est élargi au cours des dernières années en vue d’adresser les nombreux défis auxquels le pays doit faire face, en l’occurrence ceux induits par les fragilités, les conflits et les violences.

