Lutte contre la corruption et la délinquance financière au Mali : Au moins 25 personnes dont 19 placées sous mandat de dépôt et 6 autres sous contrôle judiciaire

Communiqué de Presse N°010/AMDH/2021 relatif à la lutte contre la corruption et la délinquance financière au Mali

Bamako : Le 27 Août 2021, l’Association Malienne des Droits de l’Homme (AMDH) prend acte des actions judiciaires en cours en faveur de la lutte contre l’impunité liée à la corruption et la délinquance financière, lesquelles constituent des obstacles à la réalisation par l’État et la jouissance par les citoyen(ne)s de certains droits élémentaires garantis par les normes nationales et internationales.

Hier 26 Aout 2021, la Cour Suprême du Mali a placé sous mandat de dépôt monsieur Soumeylou Boubeye MAIGA, ancien Ministre de la défense et des anciens combattants, et Mme BOUARE Fily SISSOKO ancienne Ministre de l’économie et des finances, tous auteurs présumés de corruption et de détournements de deniers publics.

Courant 2019, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de la Commune 3 de Bamako et celui de Kayes avaient inculpé au moins 25 personnes dont 19 placées sous mandat de dépôt et 6 autres sous contrôle judiciaire pour les charges relatives entre autres au «détournement présumé des ristournes », «d’atteinte aux biens publics», «usage de faux », «favoritisme », «détournement » et «complicité de détournement ». Le montant total incriminé dans ces différentes affaires s’élevait à au moins 11 milliards de franc CFA.

Rappelant les liens fusionnels entre la bonne gouvernance et la jouissance effective des droits humains, l’AMDH encourage les autorités judiciaires à respecter les droits élémentaires des auteurs présumés et le droit de toutes les parties au procès équitable.

L’AMDH reste mobilisée et vigilante pour suivre l’évolution de ces affaires.

Fait à Bamako, le 27 Aout 2021

Me Moctar MARIKO

Président AMDH

