Opération Barkhane: La Force Barkhane poursuit néanmoins son effort dans la région dite des « trois frontières » avec les autres partenaires

À l’issue de consultations qui seront conduites avec les partenaires alliés, une transformation profonde de la présence militaire de la France au Sahel s’amorcera. La Force Barkhane poursuit néanmoins son effort dans la région dite des « trois frontières » en menant des opérations de harcèlement dans le Gourma et le Liptako avec les autres partenaires.

Manœuvres conjointes au Tchad

Du 25 au 29 juin 2021, la Force Barkhane et les forces armées tchadiennes ont mené à bien une séquence aéroterrestre.

Cette manœuvre a été conçue, planifiée et conduite de manière conjointe et très étroite entre les officiers d’état-major du Centre opérationnel Air de l’armée de l’Air tchadienne, le Centre opérationnel interarmées de la Force Barkhane et le Joint Force Air Component Command (JFAC) de Lyon. L’armée de Terre tchadienne était également associée à cette manœuvre au travers de la participation d’unités du Détachement des actions réservées (DAR) et du groupement anti- terroriste. Pendant cinq jours, près de deux cents militaires français et tchadiens ont œuvré côte à côte pour partager savoir-faire et procédures, du niveau opératif au niveau tactique.

En amont de la séquence, les Guideurs aériens tactiques avancés (GATA) ont harmonisé leurs procédures de demandes d’appui feu (Close air support – CAS) avec leurs homologues JTAC français (Joint terminal attack controller).

De la même manière, terriens et aviateurs français et tchadiens revoyaient ensemble les procédures relatives aux délicates opérations de Livraison par air (LPA), comprenant la préparation des colis, le largage, les techniques de marquage de zone jour et nuit, la réception du fret et le reconditionnement des parachutes.