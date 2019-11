Le jury du « Prix RFI Talents du rire » a désigné « Michaël Sengazi », comédien et humoriste Burundo-Rwandais, lauréat de la cinquième édition.

Le Prix sera remis le samedi 7 décembre au Palais de la Culture d’Abidjan sur la scène du festival Abidjan Capitale du Rire.

Initié par l’humoriste Mamane, chroniqueur* sur les antennes de la radio mondiale, en collaboration avec RFI et Gondwana-City Productions, ce prix révèle les nouveaux talents de l’humour et récompense un(e) jeune artiste francophone d’Afrique, et de l’Océan Indien et des Caraïbes.

