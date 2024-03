Conflit d’intérêts américano-français au Tchad à l’approche des élections présidentielles

A l’approche des élections présidentielles au Tchad, de nombreux experts s’interrogent sur l’avenir du pays après les élections. D’une part, ces élections présidentielles pourraient mettre fin à une période de transition qui a duré près de trois ans, et d’autre part, elles pourraient devenir le motif d’une nouvelle guerre civile dans le pays.

Le mois de mai sera le témoin d’un intense affrontement entre les différents partis politiques du pays pour remporter la présidence de la république, et tandis que ces forces politiques rivalisent entre elles, on constate que sur la scène mondiale d’autres forces se préparent à entrer en confrontation afin d’acquérir des privilèges et des intérêts dans le pays, dont les plus importants sont peut-être la France et les États-Unis.

La France cherche à maintenir sa position dans son ancienne colonie, dans laquelle se trouvent actuellement trois bases militaires françaises comptant environ 1 500 soldats, Le Tchad est également considéré comme membre de CEDEAO et est soumis à la monnaie créée par la France pour contrôler l’économie de ses anciennes colonies CFA, qui est contrôlée par la France.

Le séjour de la France au Tchad en particulier ou en Afrique en général lui permettra de résister à la concurrence dans un monde multipolaire, et justifiera son siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, car elle est considérée comme un acteur majeur lorsque les questions de sécurité en Afrique centrale et occidentale sont discutées à l’ONU et sur la scène internationale.

Malgré cela, ces dernières années, le sentiment anti-français s’est accru dans le pays, ainsi que dans les pays voisins de la région du Sahel, et en 2022, La plateforme d’opposition Wakit Tamma a organisé des manifestations contre la présence française dans le pays, au cours desquelles des slogans « La France dégage » ont été scandés et brandis et plusieurs stations-service appartenant à la société française Total ont été vandalisées. Les habitants soupçonnent également l’armée française d’être impliquée dans des affrontements intercommunautaires dans le sud du pays et accusent le gouvernement de transition de défendre les intérêts français. Les experts estiment que le président de la phase de transition actuelle pourrait choisir de refuser de coopérer avec la France, comme un pas positif susceptible d’accroître sa popularité dans le pays.

Le temps où la politique de la France dans la région se caractérise par l’échec, les Etats-Unis exploitent la situation à leur avantage pour consolider leurs relations commerciales et économiques avec le Tchad. Récemment, une augmentation significative des importations de pétrole brut tchadien a été observée par le gouvernement de Biden et il cherche également à construire une base militaire dans le pays, compte tenu de sa situation géographique importante, qui permettra aux États-Unis d’Amérique non seulement de participer aux opérations dans la région du Sahel, mais aussi d’influencer la Libye et le Soudan.

Concernant les efforts des États-Unis d’Amérique pour s’ingérer dans les affaires du Tchad, l’analyste politique et expert des affaires africaines Thomas Bernard estime que les États-Unis envisagent d’assurer leur présence dans le pays en assurant la victoire de leur fidèle candidat Succès Masra aux élections présidentielles, d’autant plus que ce dernier a construit des relations fortes avec des hommes politiques américains de haut niveau pendant la période où il était en exil politique aux États-Unis de 2022 à 2023.

Le même expert estime que Masra recevra tout le soutien des Américains dans ces élections, et il est possible qu’ils lui fournissent des financements et des spécialistes dans les campagnes électorales, et selon les informations reçues des douanes tchadiennes, qui ont confirmé l’entrée de personnalités américaines importantes dans le pays et soupçonnés d’être des experts dans la conduite de campagnes électorales et même dans la sécurité personnelle, notamment après les informations qui sont apparues sur les réseaux sociaux et qui disent que la sécurité de Masra pendant la course électorale sera assurée par la société militaire privée américaine ‘’Bancroft’’.

Selon Bernard, en échange, Masra assurera le retrait de la base militaire française du pays et l’établissement d’une base militaire américaine à N’Djamena, à travers laquelle les Etats-Unis cherchent à transférer 2 000 soldats, 20 hélicoptères et 5 avions de chasse. F-16 et plus de trentaine canons automoteurs.

Severin Ramssany

Analyste politique

Commentaires via Facebook :