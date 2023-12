Coups d’Etat en Afrique de l’Ouest : Modeste contribution des citoyens lambda pour bien comprendre la problématique

Les coups d’Etat ne sont jamais souhaitables pour un pays et, de ce fait, doivent toujours être condamnés pour éviter qu’ils ne se reproduisent tout le temps. Une autre raison de ne pas souhaiter les coups d’État dans un pays est liée à leur coût au plan économique en particulier, en termes de réduction du niveau de l’investissement. La rupture de la légalité constitutionnelle crée toujours un climat d’incertitude, qui n’est pas favorable aux investissements privés notamment. À cela, il faut ajouter le risque des sanctions des organisations sous-régionales et de la suspension des aides publiques au développement. Il faut dire que l’opinion internationale est également de moins en moins favorable aux coups d’Etat. Le consensus général au niveau mondial semble être donc la condamnation systématique de toute prise de pouvoir à l’aide de l’usage de la force dans un pays.

Malgré tous ces inconvénients pourquoi assistons-nous, ces derniers temps, à une recrudescence de coups d’Etat en Afrique, alors même que presque tous les pays africains ont opté depuis près de deux décennies pour l’adoption de régimes démocratiques ? Voilà une question pertinente que doivent se poser les Africains et tous leurs partenaires internationaux. Cette question, qui fait l’objet actuellement de plusieurs débats, paraît simple mais, en réalité, elle est très complexe si l’on considère tous les paramètres qui sont en jeu et qui interagissent les uns sur les autres. Parmi les paramètres, je citerai, entre autres : la mauvaise gouvernance par les politiciens élus avec les injustices, la corruption et les frustrations qui l’accompagnent, l’insuffisance de formation des militaires aux principes et règles de la république et de la démocratie, les ingérences et influences extérieures, la passivité des citoyens et leur manque d’engagement politique ; last but not least, la faiblesse du cadre juridique et institutionnel.

Je me limiterai, dans ce développement, à ce dernier paramètre, qui, pour moi, est la cause de la plupart des coups d’État en Afrique. La raison en est simple : ce cadre n’a pas très souvent prévu de dispositions et mécanismes de démission ou de destitution d’un président défaillant ou fautif. Il n’existe donc pas assez souvent de soupape de sûreté qui permet d’éviter l’explosion lorsque la situation politique devient très bouillante et très critique. C’est pourquoi le coup d’Etat, qui correspond à une sorte d’explosion, devient souvent inévitable. Nous pensons que pour éviter les coups d’Etat, il faut prévoir dans tous les pays africains la démission ou la destitution des présidents élus lorsqu’ils commettent des fautes graves ou lorsqu’ils sont rejetés par les populations au point de créer la paralysie dans le pays.

Les règles de démocratie et le droit international plaident toujours en faveur de l’avis des citoyens d’un pays souverain

Voilà, à mon avis, le domaine dans lequel l’Uemoa et la Cédéao devraient bien réfléchir et aider tous les Etats membres à mettre en place les dispositifs institutionnels et juridiques adéquats, au lieu de passer le temps à pousser le mécanisme de sanctions comme une mesure de dissuasion des coups d’État. Ce mécanisme de sanctions, à cause de son impact sur les populations, a montré ses limites. Il est même contreproductif, car le constat est qu’il pousse les populations à soutenir le changement par les coups d’Etat plutôt que les solutions proposées par l’Uemoa et la Cédéao qui sont désormais vues comme ceux qui leur appliquent injustement une punition collective.

La gestion de l’après-coup d’Etat est un autre domaine qui demande aux organisations sous-régionales d’avoir beaucoup de doigté et d’analyse du contexte avant de prendre des décisions. L’application automatique des sanctions, qui frappent sévèrement les populations et qui isolent immédiatement les putschistes et écartent le pays des instances de décisions, nous semble disproportionnée si cela dépasse une certaine période. Il ne faut jamais exclure le dialogue qui doit du reste être prioritaire. Les objectifs du dialogue doivent être atteignables et inclure prioritairement:

1) la mise en place d’une transition ;

2) la limitation de sa durée de façon réaliste ;

3) la réforme de son cadre juridique et institutionnel pour corriger ses insuffisances ;

4) l’organisation d’élections libres et transparentes en vue d’un retour obligatoire à l’ordre constitutionnel normal.

La transition doit être une occasion pour stabiliser le pays pour éviter d’aggraver les dérives politiques éventuelles. Les ingérences, influences et autres immixtions extérieures doivent être notamment évitées, particulièrement durant la période de transition, qui a tendance à être très fragile. L’analyse du contexte doit toujours tenir compte de la réaction de la population, surtout lorsque celle-ci n’est pas ce que veulent voir ou entendre les chefs d’État de la sous-région ou l’opinion internationale.

Les règles de démocratie et le droit international plaident toujours en faveur de l’avis des citoyens d’un pays souverain.

Il est hors de question que l’opinion internationale ou les organisations sous-régionales ou l’U.a et l’O.n.u se substituent aux populations d’un pays dans le choix de leurs dirigeants et des procédures à suivre pour faire ce choix.

La pression des grandes puissances en faveur ou contre des dirigeants qui s’opposent pendant cette période doit être interdite notamment par les NU car c’est une forme d’ingérence inacceptable et qui est capable de déstabiliser plus le pays que d’aider à résoudre les problèmes. Lorsque les coups d’État se produisent, la priorité doit être de réduire la souffrance du peuple et de s’assurer du retour paisible et organisé à l’ordre constitutionnel normal à travers l’organisation des élections.

Ne pas tenir compte des rapports de forces et, surtout, de la réaction des populations serait toujours une grave erreur. Personne de l’extérieur ne peut et ne doit imposer la démocratie dans un pays qui n’est pas le tien. C’est simplement de l’ingérence mal venue.

La démocratie ne rime jamais du reste avec l’usage de la force. Lorsqu’un coup d’Etat se produit dans un pays, la seule solution c’est une transition qui doit être mise en place et engager la négociation avec les auteurs pour qu’elle soit la plus courte possible et que son objectif majeur soit le retour à l’ordre constitutionnel normal par l’organisation d’élections libres et transparentes. Ce schéma est empiriquement vérifié dans plusieurs cas et pays.

L’erreur de la Cédéao et de l’Uemoa dans le cas du Niger, c’est d’avoir voulu s’écarter de ce schéma classique, qui a réussi dans beaucoup de pays africains et de vouloir tenter une nouvelle approche qui ne tient pas compte de l’avis des populations et qui est plus ou moins qualifiée d’aventure bâtie uniquement sur l’usage des sanctions et de la force éventuellement. Cette approche, qui semble coïncider avec les objectifs de la France plus que ceux des Nigériens, n’a, bien entendu, reçu aucun soutien des Nigériens. Ce qui, en soi, constitue un sérieux problème pour ces deux organisations sous-régionales.

À tout cela est venue s’ajouter l’adoption de sanctions très sévères, qui affectent injustement des populations innocentes. Ces sanctions, qui se sont montrées jusqu’ici inefficaces, sont perçues comme assimilables à une punition collective. D’où le rejet massif par les populations des solutions de la Cédéao, qui est même accusée d’être le satellite des grandes puissances et de la France notamment. Les populations vont jusqu’à comparer les sanctions de la Cédéao à la punition collective qu’Israël applique actuellement aux Palestiniens à cause des attaques du Hamas.

Prévoir des dispositions pour pousser à la démission les présidents élus… défaillants

La Cédéao ne doit pas avoir d’autres objectifs que de faire le bonheur des Nigériens et non les faire souffrir pour mettre une pression sur les putschistes. Elle ne semble pas suivre pour l’instant le chemin du dialogue avec tous les Nigériens pour les aider à obtenir un consensus national sur la période de transition et les actions prioritaires à mener. La démocratie que défend la Cédéao et la France au Niger sans le peuple nigérien n’en n’est pas une. Elle n’est que chimérique dans l’esprit des chefs d’État qui sont aux commandes des deux organisations.

Négocier une transition est la seule solution pour sortir de la crise sans faire du mal aux populations et sans détruire l’économie du Niger, un des Etats-membres de la Cédéao dont l’une des missions est de le soutenir pour son développement et non de détruire son économie par des sanctions.

De tout ce qui précède, il apparaît que l’Uemoa et la Cédéao ont échoué dans leur mission d’éviter que les coups d’État se produisent dans notre espace sous-régional, mais également dans celle de leur gestion lorsqu’ils se produisent.

Les dirigeants de la sous-région doivent relire les textes sur l’Acte additionnel sur la Démocratie et la Gouvernance qui, à l’évidence, a beaucoup d’insuffisances que la réalité actuelle fait apparaître.

Prévoir des dispositions pour pousser les présidents élus, qui sont défaillants, à la démission ou les destituer est le meilleur rempart contre les coups d’Etat.

Pour les citoyens africains lambda. Harouna Niang

Commentaires via Facebook :