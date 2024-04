Les autorités de la transition du Mali poursuivent leurs efforts pour afin d’établir l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire. Dans le cadre de la solution à la crise, le Président de la transition, le colonel Assimi Goïta a entamé, lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2023, un Dialogue inter-malien pour la paix et la réconciliation nationale afin de couper ensemble les racines de l’insécurité au Mali et de résoudre le conflit sans ingérence de parties extérieures.

Même si certains représentants du Mouvement Azawad ont rejeté l’idée d’un Dialogue avancée par le Chef de l’État, de nombreux Touaregs reconnaissent néanmoins la nécessité de soutenir l’initiative du Président dans l’intérêt de la prospérité du pays.

Ainsi, le 16 avril, le Premier Ministre malien Choguel Kokalla Maïga a reçu une importante délégation de ressortissants de Kidal, la région à dominante touareg, venus exprimer leur soutien inconditionnel au Gouvernement de la transition et discuter de la situation sécuritaire.

Le porte-parole de la délégation Inhaye AG Mohamed a réitéré le soutien continu de la communauté aux forces de défense et de sécurité, notamment dans la région de Kidal, aux autorités de la transition et aux décisions décisives qu’elles ont prises pour faire du Mali un havre de paix.

Les ressortissants de Kidal ont également assuré les autorités maliennes de leur participation effective au Dialogue inter-malien initié par le Président de la transition. Pour la réussite du Dialogue, ils appellent tous les Maliens à se distancer des groupes armés et à s’unir autour de ce qui compte le plus: le Mali.

La délégation a également fait état de la dernière rencontre entre les citoyens de la région de Kidal et le nouveau gouverneur, le général de division El Hadj Ag Gamou, se félicitant de la récente livraison. À savoir, le 15 avril, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement, Colonel Abdoulaye Maïga a remis un lot de véhicules et du matériel informatique au gouverneur de la région de Kidal, pour le bon fonctionnement des services de l’État. Cette logistique permettra de conforter le moral des hommes engagés sur le terrain, des représentants de l’État et d’améliorer également les conditions de vie et de travail de ces représentants. L’initiative du Gouvernement de la transition a jeté les bases de la reprise économique et du développement durable de la région.

Le Premier Ministre a, à son tour, insisté sur l’importance de dépasser les considérations et les intérêts personnels, pour qu’à l’issue du Dialogue, chaque Malien soit traité en toute égalité, conformément à la Constitution du pays. A cette occasion, il a appelé tous les Maliens à soutenir le Mali.

Il convient de rappeler qu’auparavant, de nombreux leaders touareg comprennent la nécessité du Dialogue. Ils ont également soutenu les autorités maliennes dans leurs efforts d’unification du pays. En mars 2024, dans le cadre des efforts déployés pour promouvoir la paix, la réconciliation nationale et la cohésion sociale, plus de 160 chefs coutumiers de la région de Kidal ont exprimé leur attachement à l’autorité de l’Etat en démissionnant du Conseil de l’Adrar des Ifoghas, du Haut Conseil pour l’Unité de l’Azawad (HCIA), et du Cadre Stratégique Permanent (CSP-PPC).

Tout cela laisse espérer que le Dialogue inter-malien, dont la première phase a débuté le 13 avril dans les communes du pays, a toutes les chances de réussir. Après une longue période, grâce aux efforts déployés par les autorités de la transition dirigées par le colonel Assimi Goïta, le Mali retrouve enfin son intégrité territoriale. Quiconque tente de menacer cette intégrité se verra confronté à une rebuffade écrasante.

Par Ousmane Konaté

