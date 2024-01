Tribune : Au peuple d’Abraham Le peuple d’Abraham baissa la tête devant Bouddha

Je voudrais m’adresser d’abord à l’Occident au nom du christianisme, fil de trame de votre identité, m’adresser ensuite à tous les chrétiens du monde au nom de Jésus de Nazareth, en fin à tous les musulmans du monde au nom de Mouhamed El Amine et à tous les Juifs du monde au nom du Sceau de David.

J’ai fait un rêve depuis mon Mali natal en 2019. Trois prophètes étaient debout côte à côte faisant face au sud. Devant eux se dressait une plante céréalière verdoyante appelée chez nous le mil (sagnon)

Ces trois prophètes étaient respectivement Moïse, à droite, Jésus au milieu et Mohamed à gauche (Paix et salut sur eux tous). Ayant attribué ce rêve à la Covid-19 également venue du Sud, j’en ai parlé dans un journal de la place, Mali Tribune n°110 du mardi 5 mai 2020, page 8.

Aujourd’hui, je me rends compte que les prophètes voulaient rappeler aux fidèles des trois religions monothéistes que nous sommes, nous qui croyons en un Dieu Créateur d’Adam et d’Eve, que réunis, nous sommes minoritaires à côté de nos cousins d’autres religions.

Singulièrement, côté des bouddhistes qui nous regardent aujourd’hui, déconcertés, dépassés et surtout totalement déçus à cause des atrocités indescriptibles qui se passent actuellement dans cette partie du monde que nous avons appelée nous, avec conviction et à l’unanimité “Terre sainte” et Dieu sait qu’elle est la terre sainte!

Que faut-il pour rendre à la terre sainte sa sainteté synonyme de paix, de bonheur et d’espérance ?

La position médiane de Jésus de mon rêve, symbolise le fléau de la balance virtuelle.

A droite : Moïse – les Juifs Israël

A gauche : Mohamed – les musulmans Palestine

Au centre : Jésus – les chrétiens, l’Occident et ses coreligionnaires

La soif de justice qui a amené l’Occident à la création de l’Etat d’Israël en 1948, cette même soif de justice doit être étanchée par la création de l’Etat de Palestine conformément aux résolutions des Nations unies.

Pour réaliser cette mission légitime qui parait aujourd’hui impossible, faites appel, pas à des dizaines, mais à des centaines de milliers de soldats tête brulée. Tous nés avec dans le sang des chromosomes de la guerre, qui ne se plaisent que dans l’enfer des hommes et qui ne demande qu’à être chèrement payés pour aller s’interposer dans la durée et dans l’espace, non pas entre Tsahal et le Hamas, mais entre Satan et les natifs de la terre sainte.

Vadro Satana !

Mission spéciale, maintenir mordicus, l’existence de deux états voisins, souverains, appelés à s’accepter et à se respecter.

Évaluez le coup astronomique de cette opération atypique.

Présentez la facture aux musulmans du monde entier, qui s’exécuteront illico pour permettre enfin la cohabitation pacifique de deux peuples fatigués.

Deux peuples unis par l’histoire, par la géographie, par la marque du fer, par Abraham enfin par le Maitre du Cosmos.

Apprécier et soutenir cette initiative salvatrice, est un sacerdoce pour chaque chrétien et un jihad pour chaque musulman.

Vivement un Etat de Palestine sans haine!

Je souhaite que le présent message soit traduit dans d’autres langues et balancé dans tous les coins et recoins de la planète bleue.

Le 2 novembre 2023, dans les décombres d’immeubles pulvérisés par l’artillerie du Tsahal, une dame de Gaza leva les bras vers l’infini incolore et s’écria “Aynal mouslimôune?” Où sont les musulmans ?

Ma sœur, votre cri a touché le plus profond de mon être. Aussi, le présent message constitue hélas ma modeste réponse à votre appel de détresse Yaassâf !

Louis Pasteur disait : “Je crois invinciblement, que la science et la paix triompheront de l’ignorance et de la guerre. Que les peuples s’entendront non pour détruire, mais pour édifier. Etquel’avenirappartiendraàceuxquiaurontleplusfaitpourl’humanitésouffrante”.

Puisse la présente proposition être un impératif pour toutes les personnes éprises de paix et de justice.

Que les torrents angéliques de l’amour se déversent comme un tsunami sur les braises sataniques de la haine partout dans le monde.

Que Dieu bénisse les deux Peuples Israéliens et Palestiniens, et nous autres avec, afin de lever la tête devant Bouddha et marcher spirituellement unis dans le concert des nations. Amen!

Mountaga Ousmane Diallo

Enseignant à la retraite

Commentaires via Facebook :