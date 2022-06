La 3e édition du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques (17e en Afrique) s’est tenue le vendredi 27 mai 2022 à l’hôtel 2-Février du Togo. Lors de cette soirée, plusieurs entreprises du Togo ont été distinguées. D’autres entreprises étrangères ont été aussi primées. Notre compatriote Sidi Moctar Dembélé plus connu sous le sobriquet de “Roi 12 12”, jeune opérateur économique, a reçu la Palme internationale de l’entrepreneur le plus dynamique de l’Afrique de l’Ouest

Le Gala des 100 Entreprises les Plus Dynamiques du Togo est une soirée au cours de laquelle les meilleures entreprises sont distinguées. L’événement a été lancé pour soutenir le développement d’une communauté d’entreprise plus forte et plus prospère dans toute l’Afrique. L’édition 2022 s’est tenue le vendredi 27 mai 2022 à l’hôtel 2-Février à Lomé (Togo).

Au cours de cet événement exclusif, plusieurs entreprises du Togo et d’ailleurs ont été distinguées dans les actions d’innovation, de performance et de dynamisme dans les secteurs à fort potentiel économique qui ont été mis en lumière, comme les secteurs de l’agriculture, de la finance (secteur bancaire), le secteur des assurances, l’éducation et la formation, le secteur des transports, le secteur de la lunetterie optique, le secteur du BTP, le secteur hôtelier, le management, le secteur des technologies ou encore le secteur de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement.

Organisé par le cabinet international Eco finance entreprises, l’événement faisait son retour après une année de report en raison de la crise sanitaire.

Voici les visages des 17 lauréats.

ANSAT : Palme internationale du dynamisme dans le secteur de l’agriculture pour son impact sur l’économie CAGECFI : Palme internationale du dynamisme dans le secteur du numérique pour la qualité de son expertise EEBTP : Palme internationale du dynamisme dans le secteur du BTP JCAT : Palme internationale du dynamisme dans le secteur de l’agriculture pour la qualité de ses produits et son impact sur l’économie et la Palme internationale de l’innovation dans le secteur de l’agriculture African Lease Togo : Palme internationale du dynamisme dans le secteur bancaire pour son impact sur l’économie Samydack : Palme internationale de l’entreprise la plus dynamique du secteur du transport au Togo TDE : Palme internationale du dynamisme pour son impact sur l’économie Famille Sainte Optique Ottica : Palme internationale du dynamisme dans le secteur de l’optique au Togo pour sa bonne capacité de pénétration du marché Ipnet Institute of Technology : Palme internationale de l’université la plus innovante du Togo Ioka Holding : Palme internationale de la holding la plus innovante du Togo Ioka Hôtels et Suites : Palme internationale de l’innovation dans le secteur de l’hôtellerie au Togo Formatec : Palme internationale du dynamisme pour la qualité de son expertise et la Palme internationale de la meilleure université la plus dynamique du Togo pour la qualité de son enseignement. Roi 12 12 : Palme internationale de l’entrepreneur le plus dynamique de l’Afrique de l’Ouest Kya Energy GroupYA : Palme internationale de l’innovation dans le secteur de l’énergie

14.Gta Assurances Vie : Palme internationale de l’entreprise la plus dynamique et la plus innovante de la branche vie du secteur des assurances

15.CTR : Palme internationale du dynamisme dans le secteur maritime

Coris Bank International Togo : Palme internationale de la banque la plus dynamique du Togo pour la qualité de son expertise Socar Togo : Palme internationale du dynamisme dans le secteur du conseil en assurance pour la qualité de son expertise

Les entreprises togolaises, ambitieuses à forte croissance sont essentielles à la croissance économique du pays. Elles sont reconnues et mises en lumière au cours de cette soirée du diner de Gala Top 100, qui a vu la participation des plus hautes autorités du pays, à savoir les ministres, les ambassadeurs, les représentations des Systèmes des Nations unies, les représentants d’organisme sous-régionales, les présidents des associations professionnelles, décideurs et chefs d’entreprise.

Il est nécessaire de rappeler que le cabinet international Eco Finance entreprise (Ecofie) est un cabinet spécialisé dans l’expertise financière, l’audit, et le conseil en gestion couvrant plusieurs pays africains.

Organisateur du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques, il a pour vocation de promouvoir l’excellence au sein des entreprises africaines en mettant en lumière les innovations et la performance des champions et à récompenser l’excellence entrepreneuriale.

Depuis 10 ans déjà, le Cabinet démontre qu’il s’engage à soutenir les entreprises prospères à travers l’Afrique. Une occasion d’attirer les regards des investisseurs et promouvoir la destination des pays africains.

La 3e édition, comme à l’accoutumée, a été retransmise en direct sur la TVT du Togo, la RTDS, et la TLS toujours du Togo, en plus d’autres chaînes panafricaines comme Savane TV du Burkina, 2STV du Sénégal et Mandé TV du Mali. Des artistes de renoms n’ont pas manqué de faire des prestations les plus remarquables comme celle de King Mensah, le Roi de la musique togolaise, ou de Santrinos Raphael, la star, nouvelle icône de la musique togolaise, le jeune artiste le plus en vogue du moment, avec une prestation très attendue et très appréciée de Bibi Reine et de JB Mohab qui ont ravis les invités. Des moments de rire et de grande détente avec le talentueux humoriste Adjaho Junior.

El Hadj A.B. HAIDARA

