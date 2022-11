Le gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie a décerné le 31 octobre dernier, un Prix panafricain à feu Modibo Keita, premier président du Mali et Premier ministre de la Fédération du Mali

Ce prix a été remis des mains du Premier ministre de la République fédérale démocratique d’Éthiopie, Dr Abiy Ahmed, à la famille du président Modibo Kéita, représentée par Hatoumata Keita et Maimouna Diakité qui ont fait le déplacement pour l’occasion.

Cette remise s’est tenue lors du sommet des potentiels jeunes leaders africains qui s’est déroulé du 29 au 31 octobre dernier à Addis-Abeba, sous le thème : « L’Afrique intégrée à travers la passerelle mise en place par Abiy Ahmed ». Selon la note verbale du ministre des Affaires étrangères de l’Éthiopie adressée à son homologue malien, le 13 octobre dernier, ce geste vise à récompenser le dévouement et les contributions du premier président du Mali à l’émancipation africaine et au panafricanisme, y compris à la création de l’Organisation de l’unité africaine (OUA).

L’objectif de ce sommet était de sensibiliser et conscientiser les jeunes africains afin de leur permettre de continuer le travail des pères fondateurs du mouvement panafricaniste parmi lesquels les présidents Modibo Keita et Hailé Selassié. Parmi les défis du continent africain qui ont fait l’objet d’échanges, figurent l’intégration économique et le marché commun entre les 55 États membres de l’Union africaine (UA), l’interconnexion numérique entre les pays africain, l’éducation pour tous les jeunes en âge. S’y ajoutent une meilleure prise en charge médicale des populations, l’interconnexion des pays par les voies routière, maritime et ferroviaire y compris la promotion des différentes cultures africaines à travers le monde.

Par Mohamed DIAWARA

