Suite à sa nomination à la Présidence de la République au poste de Conseiller spécial du président de la Transition, l’ ancien directeur pays d’Accountabily lab Mali, a été célébré par ses collègues qui ont tenu à lui rendre hommage en guise de ses efforts pour la construction du patrimoine commun qu’un le Mali. Ainsi au cours d’une sobre cérémonie Monsieur Kondo a reçu plusieurs cadeaux dont un CIWARA le vendredi 7 janvier 2022 au siège d’Accountability lab Mali.

Ils étaient nombreux à venir lui faire honneur : parents, collaborateurs, collègues et autres. Parmi eux le directeur résident d’Accountability Souleymane Kalifa Bouaré qui s’est fait le devoir de rappeler la création de leur organisation et rendre hommage à son compagnon de longue route Moussa Kondo désormais nommé à la Présidence de la République comme Conseiller spécial du Chef de la Transition. Moussa Kondo est décrit par ses anciens collègues comme un homme humble, courtois, intègre et dévoué au travail. Les qualités de l’homme sont soutenues par le directeur pays par intérim d’ Accountability lab Mali Cheuck Dembélé et la présidente du CA Niama Koné qui ajoute qu’à travers la nomination de M. Kondo, c’est tout le staff d’Accountabily qui se sent honoré. Par ailleurs , elle a tenu à lui affirmer leur soutien pour la bonne réussite de sa nouvelle mission au service de la nation. Pour sa part, Moussa Kondo, a chaleureusement remercié ses ex- collègues pour les belles années de collaboration , partagées dans un esprit d’équipe et d’abnégation lesquelles valeurs les ont permis la construction de leur organisation devenue une référence dans la lutte contre la corruption au Mali. Appelé à d’autre mission, Moussa Kondo déclare désormais se consacrer à sa nouvelle fonction toutefois, il reste de cœur avec ses camarades de route pour poursuivre les œuvres d’Accountability engagé dans la promotion de la participation citoyenne, la lutte contre la corruption, la promotion de la bonne gouvernance et la transparence. Félicité pour son bilan, Moussa Kondo et ses collègues et amis se sont mutuellement félicités et souhaités le meilleur.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

