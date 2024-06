Décidément, une véritable consécration pour le PDG de Diabaly Transit, Youssouf Touré, désigné lauréat du Prix spécial panafricain ICS 2023-2024 du Meilleur dirigeant de sociétés de transit de la zone Uemoa. Il a été désigné par les membres du Conseil d’administration de l’Interafricaine de communication et de sondages (ICS) et les membres du jury de cette organisation, lors de leur réunion à Abidjan. Il recevra son prix le 5 juillet prochain dans la capitale ivoirienne.

Ainsi, une semaine après la désignation du meilleur dirigeant syndical de la Côte d’Ivoire, les membres du conseil d’administration de l’Interafricaine de communication et de sondages (ICS) et les membres du jury de cette organisation, se sont de nouveau réunis, le vendredi 14 juin 2024 dans un établissement hôtelier de Grand-Bassam, et non au siège de l’organisation aux II Plateaux-les- Vallons. A cette occasion, il a été question de récompenser les professionnels du transit, l’un des secteurs clés de l’économie africaine, principalement de la sous-région ouest-africaine. C’est après avoir pris connaissance des rapports établis par les différents émissaires envoyés dans les 8 pays de la zone UEMOA, que le porte-parole des jurés de l’ICS a dévoilé le nom du Meilleur transitaire de la sous-région, en la personne de notre compatriote Youssouf Touré PDG de Diabaly Transit, un transitaire connu au Mali et au-delà de nos frontières. Et, selon le DG d’ICS, Yves Ibrahima Kéïta ” Youssouf Touré n’est pas un inconnu dans le cercle des grands transitaires de la sous-région “. Ajoutant que “ Ce self-made man ne doit sa réussite dans les affaires, notamment dans le transit, aussi bien en Côte d’Ivoire qu’à l’international, qu’à son courage, son intégrité et surtout sa rigueur. C’est cette rigueur, qui est la véritable marque de fabrique de Diabaly Transit, son entreprise, dont le rayonnement ne cesse de croître, aussi bien sur le continent africain, qu’à l’extérieur “.

En outre, Yves Ibrahim Kéita a dévoilé le nom de la Meilleure société de transit, de l’Uemoa, qui n’est autre que Diabaly Transit. L’entreprise dirigée par Youssouf Touré, a reçu le Prix spécial panafricain ICS 2023-2024 de la Meilleure société de transit de la zone Uemoa. Cette société basée à Bamako au Mali, a des représentations à Abidjan, Dakar, Dubaï et en Turquie, a fait savoir Y.I. Kéïta.

A noter que c’est le vendredi 5 juillet 2024 à 15H, à l’Ivotel Plateau, que le lauréat et sa société recevront officiellement le double prix.

KT

