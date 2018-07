Le club des amis du Pr Samba Sow en partenariat avec l’Association des malades démunis (AMD), a procédé le samedi 30 juin 2018, à une donation importante de matériels médicaux et des lots de médicaments suivi d’une consultation gratuite à la maternité de Koyan dans la commune de Dombila à Kati. C’était en présence du maire de la commune, du chef du village ainsi que les présidents du CA-SOS, Mamadou B. Traoré, et Mamadou Sylla de l’association des Malades démunies.

C’est pour témoigner de leur solidarité que les Amis du Pr. Samba Sow en collaboration avec l’Association des malades démunis a initié cette journée à l’endroit de la population. Une opération couplée de consultation gratuite de toutes pathologies et une remise de don de matériels médicaux et des distributions de médicaments.

Selon le président du club, plus de mille personnes ont été consultées lors de cette journée et un lot de produit et de matériels sanitaires distribué, tel que des lits d’hospitalisation, des tables de consultation, des tables de bureau, des chaises… pour un montant de plus de 4 millions de FCFA. Par ailleurs, au cours de cette journée sanitaire à Koyan, l’accent a surtout été mis sur les cas de la vaccination.

Au dire du président Mamadou B. Traoré, cette journée entre en droite ligne des objectifs de leur club qui est la promotion de la santé et du bien-être social au Mali. « Aider les malades démunis est notre sens d’être. La commune de Dombila fait partie des zones où les habitants font plus de déplacements vers les hôpitaux. Pour cette journée, nous avons particulièrement mis l’accent sur les cas de l’importance de la vaccination sur la santé. C’est ce qui justifie notre présence pour non seulement faire bénéficier les populations de prise en charge gratuite, mais aussi de faire des sensibilisations », a-t-il souligné.

Cette opération qui a permis à plusieurs centaines de personnes de bénéficier des consultations gratuites, des médicaments et doter la structure sanitaire de la localité des matériels médicaux a été une initiative vivement appréciée et saluée par non seulement les autorités municipales, mais aussi par les notabilités de Koyan et environs.

En effet, le maire de la commune de Dombila, le chef de village et les populations ont beaucoup apprécié ce geste. Ils ont ainsi salué l’initiative et remercié les organisateurs pour cette action de solidarité dont ils ont bénéficié. De même, ils ont évoqué la nécessité de cette action dans la localité tout en demandant sa pérennisation pour le bien être de la population et de l’amélioration du plateau sanitaire de la localité.

Ousmane Baba Dramé

