Le ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, a procédé, le 30 décembre 2022, à la Mairie de la Commune III du District de Bamako, à l’inauguration de la salle polyvalente de la Mairie et à la remise à des citoyens, des actes d’Etat civil dans le cadre de la promotion de l’Etat civil en Commune III. C’était en présence d’anciens ministres, des notabilités traditionnelles et religieuses, des associations de femmes et de jeunes de la Commune III, des représentants des services de la Commune, du syndicat des travailleurs de la Commune et des populations. Le nouveau bâtiment comprend des bureaux, une salle polyvalente et des toilettes.

Le colonel Abdoulaye Maïga a indiqué d’entrée que l’inauguration de cette salle polyvalente, moderne, qui répond au normes architecturales, entre en droite ligne de la volonté de l’Etat à moderniser les collectivités territoriales pour le bonheur des populations qui représentent la raison d’être de cette transition, selon la vision du président de la transition. A force d’additionner les actions éclatantes, dit le ministre Maïga, je ne doute point que la Commune III fera partie des meilleures collectivités territoriales de toute l’Afrique. En ma qualité de ministre chargé du secteur très sensible de l’administration, dit le ministre Maïga, je ne peux que me réjouir de cette réalisation. Au nom des plus hautes autorités, je vous encourage dans ces activités. «La Mairie de la Commune III vient de mettre la barre très haute. J’invite les autres Maires des autres communes à l’imiter», a dit le ministre. Sur la remise des actes d’Etat civil à des citoyens, dit le ministre, je salue la Mairie pour cet acte citoyen qui répare une certaine forme d’inégalité. «L’importance de la possession d’acte d’Etat civil n’est plus à démontrer. C’est pour cette raison que j’invite la Mairie à poursuivre cette initiative afin de faire bénéficier le maximum de citoyens qui sont dans le besoin », indique-t-il.

Selon le Maire de la Commune III, Mme Djiré Mariam Diallo, la modeste infrastructure est la concrétisation des ambitions fixées depuis son installation aux affaires par l’équipe communale qu’elle dirige. Elle a été totalement financée selon elle sur les fonds propres de la collectivité. «L’édifice est à la taille de l’ambition du développement nourri pour notre commune. Sa réalisation a été rendue possible par notre engagement consensuel et inclusif à donner les meilleurs visages à la commune III, vitrine de la capitale par sa position géographique sur le territoire du District.

Cependant, nos ambitions n’auraient pas autant de matérialisation en ces moments très difficiles si l’équipe communale ne bénéficiait pas de l’écoute, de la compréhension, des conseils, et orientations de sa hiérarchie qu’est le département de l’administration territoriale. Je salue et remercie tous les partenaires nationaux et internationaux qui nous accompagnent tous les jours. Tout cela est la preuve que c’est bien dans la cohésion, l’entente et la détermination que nous, Maliens, arriverons à réaliser le Malikura dont nous rêvons, et que les hautes autorités se sont engagées à nous offrir», indique le Maire Mariam.

A nos collaborateurs de l’administration communale, ajoute le Maire Mariam Djrié, je rappelle que c’est unis, dans l’abnégation, que nos actions de développement seront couronnées de succès. « Je les invite à davantage travailler afin de relever le défi du changement de notre commune. Aux légitimités coutumières et religieuses de la commune III, toutes couches et tous groupes confondus, j’adresse les sincères remerciements du conseil communal, spécifiquement les miens propres, de nous avoir aidés à nous permettre d’amorcer le processus de l’épanouissement des populations de notre Commune, passage obligé pour atteindre le développement durable », a-t-elle conclu.

Hadama B. FOFANA

