Le Centre National d’Appareillage Orthopédique(CNAOM) a tenu la 16ème session de son Conseil d’orientation, jeudi 21 mars. La cérémonie d’ouverture des travaux était présidée par Salifou MAIGA, Président du conseil d’orientation, en présence du Directeur Général du CNAOM, Amadou Diallo et des administrateurs du CNAOM.

Le PCO Salifou MAIGA, a indiqué que la crise multidimensionnelle que notre pays a connue en 2012 a occasionné de nombreux besoins de prise en charge dans le domaine de la réadaptation physique.

Il a insisté sur la réadaptation fonctionnelle qui consiste à supprimer ou à limiter autant que possible les obstacles qui entravent l’activité et la participation des personnes en situation de handicap, afin que celles-ci acquièrent et conservent le plus haut niveau d’autonomie possible et puissent réaliser leur potentiel sur le plan physique, moral, social et professionnel.

Il ressort de cette session du conseil d’orientation que le CNAOM, au cours de l’année 2018, a réalisé au plan technique, des résultats satisfaisants. Ainsi, 12 358 personnes ont été consultées; 18 677793 appareils orthopédiques ont été produits et 606 enfants pied bot traités. A ces résultats s’ajoutent la réalisation des mesures d’amélioration de l’efficience avec un plan d’actions ; la validation du projet de l’étude sur la Paralysie obstétricale du plexus brachial (POPB) reçue au CNAOM de 2014 à 2016.

La moyenne du taux de réalisation des activités techniques est de 96,72% et varie entre 137,31% pour les consultations et 74,70% pour les séances de rééducation. Le taux d’exécution du budget 2018 est de 81,22%.

Le PCO a également parlé de la prise en charge, à ce jour, de l’appareillage de 8 306 personnes victimes du conflit au Nord avec 319 prothèses et sur 6467 orthèses et des séances de rééducation au CNAOM et dans les Centres Régionaux d’Appareillage Orthopédique et de Rééducation Fonctionnelle (CRAORF) de Tombouctou et de Gao, de la formation des Aides orthoprothésistes et Aides Kinésithérapeutes pour le CNAOM et les CRAORF de Tombouctou et Gao afin de renforcer le personnel de la réadaptation.

Rappelons que au titre de l’exercice 2019, le projet de budget du CNAOM est équilibré, en recettes et en dépenses, à plus de 526, 520 millions Francs CFA, contre une dotation révisée 565,394 millions Francs CFA, soit une diminution de 6,87%.

Cette situation s’explique, selon le PCO du CNAOM par la diminution de la subvention de l’Etat.

Cette 16ème session du conseil d’orientation a été l’occasion pour les administrateurs de jeter un regard critique sur les résultats et de donner des orientations pour la consolidation des acquis et l’amélioration continue des différents indicateurs. Le PCO a saisi l’occasion pour inviter le Directeur Générale et les administrateurs à mettre tout en œuvre pour redynamiser les Centres Régionaux d’Appareillage Orthopédique et de Rééducation Fonctionnelle afin de satisfaire les besoins dans les régions.

Youssouf GOITA

