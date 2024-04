Le mercredi 27 mars 2024, la nouvelle est tombée comme un couperet à l’annonce du remplacement d’Abdoulaye Dicko à la tête de la direction nationale des domaines (DND) (fusionnée avec les cadastres pour faire une direction générale) par le conseil des ministres ordinaire. Si elle a surpris plus d’un Malien, elle a même choqué d’autres concitoyens, tant le désormais ancien directeur a abattu un travail de Titan pendant les trente (30) mois passés “aux Domaines”. A lui seul, Dicko a injecté plus de 340 milliards de F CFA au Trésor public et plus de 477 milliards F CFA cumulativement avec son prédécesseur dont il a achevé le dernier trimestre de l’exercice 2021. Respects et considération pour ce bourreau du travail à qui nous rendons à travers ces lignes un vibrant hommage et souhaitons autant de réussite dans ses futures fonctions.

Novembre 2021-27 mars 2024 : après trente (30) mois de bons et loyaux services comme directeur national des domaines, Abdoulaye Dicko quitte la structure la tête haute. Pendant cette période, le natif de Boni a révolutionné les recettes au sein de ce troisième service pourvoyeur de recettes budgétaires après la direction générale des impôts et la direction générale des douanes. Son secret n’est autre que le travail, encore le travail, toujours le travail, plus la volonté ferme d’honorer les engagements vis-à-vis de l’Etat, c’est-à-dire l’atteinte des objectifs de recettes assignés par le gouvernement.

La touche du nouveau code domanial et foncier

La gestion au niveau de la direction nationale des domaines a connu un essor considérable sous le magistère de Dicko. Ce qui s’est traduit par le rehaussement du niveau des recettes domaniales et foncières. Il a été aidé en cela, surtout, par la mise en œuvre de loi domaniale et foncière n°2020-14/PT-RM du 24 décembre 2020 et ses textes d’application.

La nouvelle loi portant code domanial et foncier au Mali, grâce à ses nombreuses innovations, est non seulement à la base de l’augmentation des recettes domaniales, mais aussi elle a permis de faciliter l’application des textes liés au foncier et de circonscrire de nombreux problèmes fonciers.

L’ordonnance n°2020-014/PT-RM du 24 décembre 2020 et ses textes d’application ont été adoptés dans le cadre de la Réforme domaniale et foncière engagée par le gouvernement et dont l’objectif principal est de refonder les rapports sociaux en vue d’asseoir la paix et la stabilité sociales, de mettre la terre au service du développement, d’appuyer la bonne gouvernance de l’Etat et de lutter contre l’accaparement des terres. La nouvelle loi domaniale et foncière s’inscrit dans ce cadre.

La loi adoptée apporte des innovations majeures qui permettront de combler les attentes en corrigeant les insuffisances constatées dans l’ancienne loi. Exemple type : la nouvelle loi réduit le nombre des actes de propriété et/ou jouissance en consacrant le Titre foncier comme seul acte de propriété.

L’application stricte de cette loi par Abdoulaye Dicko et ses collaborateurs a permis de booster les recettes et de répondre présent à l’heure du bilan annuel.

De 138 milliards à

177 milliards FCFA

Abdoulaye Dicko a été nommé directeur national des domaines, en conseil des ministres le 3 novembre 2021, soit au dernier trimestre de l’exercice budgétaire. Il a apporté sa touche afin que le service des domaines atteigne leur objectif en termes de mobilisation des recettes. Et ce fut le cas.

En effet, sur un objectif assigné de 135,10 milliards de F CFA, la direction nationale des domaines a pu mobiliser 138,42 milliards, soit un taux de réalisation de plus de 102 % et un excédent de 332 millions de F CFA.

A l’occasion, le nouveau directeur et son personnel ont reçu une lettre de félicitations en date du 11 avril 2022 du ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou. Ainsi libellée : “L’examen du tableau définitif produit le 31 décembre 2021 par la direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique relativement aux encaissements et recouvrements de recettes budgétaires effectués au titre de l’exercice 2021 m’a permis de constater avec une réelle satisfaction que la direction nationale des domaines a réalisé, sous le leadership éclairé du directeur national des domaines un montant de 138,42 milliards F CFA.

Je saisis cette belle occasion pour adresser mes sincères félicitations au directeur national des domaines. Je joins à ce témoignage du mérite l’ensemble des responsables et agents des différents services relevant de la direction nationale des domaines. Je voudrais également exhorter le directeur national des domaines à persévérer dans cette voie qui, du reste, est la seule à permettre le financement pérenne et durable des nombreuses et ambitieuses politiques publiques initiées par le gouvernement et de relever les nombreux défis de l’heure”.

Abdoulaye Dicko a réellement entamé son mandat en 2022 et depuis là, il a réussi un coup de maître.

Et pour cause, le nouveau directeur national des domaines et son équipe dynamique ont dépassé les recettes annuelles de 2022 à hauteur de plus de 107 %. Sur un objectif annuel de cent cinquante et un milliards cinquante millions (151 050 000 000) de F CFA, la DND, grâce au leadership de Dicko, a mobilisé cent soixante-deux milliards trois cent quarante-sept millions (162 347 000 000) de F CFA.

De manière périodique, au premier trimestre, la DND a mobilisé 31 832 317 978 F CFA sur une prévision de 23 455 242 500 F CFA. Au deuxième trimestre de l’année, elle a réalisé 91 220 873 003 F CFA sur une prévision de 80 596 735 000 F CFA, soit un taux de réalisation de 113 %.

Au troisième trimestre, la direction nationale des domaines a rassemblé 48 403 006 116 F CFA sur une prévision de 41 448 492 500 FCFA, soit un taux de réalisation de 117 %.

Le bilan annuel de la direction national des domaines comme écrit plus haut était de 162 347 000 000 F CFA sur une prévision de 151 050 000 000 F CFA, soit un taux de réalisation de 107 %, avec un excédent de 11 297 806 860 F CFA. Une fois de plus, face à ce travail de Titan du directeur Abdoulaye Dicko et son équipe, la direction nationale des domaines ont reçu les félicitations du ministre de tutelle de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du territoire et de la Population. Ce n’est pas tout. En reconnaissance de ses mérites, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a décoré Abdoulaye Dicko par décret n°0561/PT-RM du 20 septembre 2022, de la médaille de chevalier de l’Ordre national du Mali. Ensuite, Dicko et ses homologues directeur général des impôts, Mathias Konaté, directeur général des douanes, Amadou Konaté, et directeur national du Trésor et de la comptabilité publique, Boubacar Ben Bouillé Haïdara, ont été reçus et félicités par le Premier ministre Dr. Choguel Kokalla Maïga qui les a invités à faire mieux en 2023.

Justement, en 2023, la direction nationale des domaines a mobilisé 176,9 milliards de F CFA, soit un taux de réalisation de 107 %.

Encore une lettre de félicitation en date du 18 janvier 2024 adressée par le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du territoire et de la Population, Imirane Abdoulaye Touré, au directeur national des domaines, Abdoulaye Dicko, dont la teneur est : “J’ai noté avec une grande satisfaction que la direction nationale des domaines a largement dépassé les objectifs de recettes budgétaires assignés au titre de l’année 2023 avec une réalisation de 176 951 000 000 de F CFA, sur un objectif annuel de 165 572 000 000 F CFA, soit un taux de réalisation de 107 %.

A cet effet, j’adresse à vous-même, à vos collaborateurs et aux responsables des autres structures qui ont concouru directement ou indirectement à l’atteinte des résultats, mes vives félicitations.

Je vous exhorte à persévérer dans cette voie et à redoubler d’efforts, pour l’atteinte de l’objectif budgétaire annuel assigné dans la Loi de Finance 2024 tout en maintenant l’élan de collaboration fructueuse avec vos collaborateurs et les structures d’appui”.

Si l’on dissèque cette grosse performance, on note qu’au premier trimestre, les réalisations de recettes se chiffraient à 32 357 010 336 F CFA sur un objectif de 31 826 591 700 F CFA, soit un taux de 102 %.

L’examen des réalisations de recettes au titre du deuxième trimestre 2023 enregistrait un montant de 101 654 098 740 F CFA sur un objectif de 93 223 834 400 F CFA, soit un taux de réalisation de 109 %.

Au titre du troisième trimestre, sur un objectif de 44 065 000 000 F CFA, la DND a réalisé un montant de 45 457 000 000 F CFA, soit un taux de 101 %.

Au finish, la DND a bouclé 2023 avec un montant de 176 951 000 000 de F CFA, sur un objectif annuel de 165 572 000 000 F CFA, soit un taux de réalisation de 107 %.

Le premier trimestre de l’année 2024 était en phase de bouclage quand est tombée la nouvelle du remplacement de Dicko après la fusion de la direction nationale des domaines et de la direction nationale du cadastre. La majorité des Maliens attendaient la confirmation d’Abdoulaye Dicko comme directeur général des domaines et du cadastre. Mais l’Administration étant ce qu’elle est, on se plie à ses réalités, avec humilité. Maintenant, persister dans l’erreur est plus grave que la commettre, comme pour dire aux décideurs de ne pas laisser longtemps à la poubelle des cadres de la trempe d’Abdoulaye Dicko.

El Hadj A.B. HAIDARA

