Booster les investissements dans le secteur agricole : Le Comité national de pilotage de ‘Initiative Main dans la Main’ tient sa première réunion

Le Secrétaire général du Ministère du Développement Rural, Lassine Dembélé, a présidé le 20 septembre 2021 à l’Inspection de l’Elevage, la première réunion du Comité national de pilotage de l’Initiative Main dans la Main. Une initiative qui vise à accélérer la transformation agricole et le développement rural.

Le Comité de pilotage est composé des représentants : ministère du développement rural, de la FAO(Organisation des Nations Unies pour l’ alimentation et l’agriculture ), de l’IER ( institut d’économie rurale), des PTF et d’ autres experts du monde agricole, a tenu ce jour sa première rencontre à la suite de l’atelier national de programmation tenu le 9juillet dernier par le comité technique. Et comme l’ a précisé le SG du département du développement rural, la présente a pour objectif de : valider les propositions issues du comité technique d’appui afin de donner suite à la synthèse des travaux de l’atelier national de programmation, de pouvoir déterminer les zones ou les investissements ont un fort potentiel à réussir la transformation agroindustrielle et la prise en compte des couches vulnérables que constituent les femmes et les jeunes. Les recommandations issues de la rencontre vont servir à ouvrir les perspectives tenant compte des réalités du terrain.

‘Main dans la Main’ (MdM), est une initiative de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et de l’Agriculture( FAO), lancée le 4décembre 2019 en marge de la 163ème session du conseil de la Fao par le directeur général de la FAO, M. Qu Dongyul , ladite initiative vise à accélérer la transformation agricole et le développement rural durable . Elle se veut également une contribution à l’élimination de la pauvreté, de la faim et de la malnutrition sous toutes ses formes.

Au Mali, bien que l'économie nationale soit dépendante de l'agriculture qui occupe 80% de la population active et malgré les efforts du gouvernement et ses partenaires, les financements au niveau du secteur agricole restent insuffisants. Pour cause, la majeure partie des financements ont été dirigés vers la résolution des crises sécuritaire, politique et sanitaire. Et les performances du secteur demeurent faibles pour dynamiser la croissance du pays et répondre aux besoins des populations. Ainsi donc, l'avènement de l'Initiative Main dans la Main de part son objectif, est opportune pour redynamiser le secteur agricole car elle encourage et intéresse les investissements dans le secteur agricole. Après différentes rencontres entre différents acteurs, cette réunion du comité de pilotage est une étape de validation pour la suite du projet. « Notre collaboration et nos efforts autour, et pour, le développement harmonieux du secteur agricole doivent être redynamisés et évoluer Le développement agricole se doit d'être inclusif, transparent et capable d'intégrer ces nouveaux défis sécuritaires, énergétiques et climatiques Car c'est dans un changement de paradigme face au défi climatique, démographique et énergétique que réside la réponse de long terme à ces défis en d'assurer une gestion équitable et durable des ressources naturelles », a déclaré Monsieur Pierre Vaudière, représentant adjoint de la FAO Pour qui la rencontre est d'une grande importance pour une approche harmonisée , transparente. Le SG du ministère du Développement rural, soutenant la pertinence de la rencontre et ses recommandations, a convié les participants à une rigoureuse assiduité. Pour sa part , Monsieur Vaudière, porte de bons espoirs pour une affluence massive des investisseurs public et privé, nationaux et internationaux.

Khadydiatou SANOGO

