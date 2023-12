Bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles : Le projet de budget de 2024 s’élève à 274 millions de FCFA

Le Bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles (BRMN) a tenu sa 16ème session du Conseil d’Administration, le vendredi 24 novembre 2023, à son siège sis au quartier Hamdallaye ACI 2000 de Bamako. Les travaux de ce conseil d’administration étaient présidés par le Président du Conseil d’Administration du BRMN, Lanfia CAMARA, en présence du Directeur Général du BRMN, Hamadoun ABBA et des administrateurs. Selon le Directeur Général du BRMN, Hamadoun ABBA, le budget prévisionnel de l’année 2024 du BRMN est environ 274 000 000 FCFA.

Dans son discours d’ouverture, le Président du Conseil d’Administration du BRMN, Lanfia CAMARA, a fait savoir que l’année 2023 a été caractérisée pour le BRMN par une restriction budgétaire ; la non mobilisation de ressources propres du BRMN et des Partenaires ; le manque d’agent comptable pour la structure; les conséquences néfastes liées aux différentes crises multidimensionnelles qu’a vécues le Mali notamment, celle de la COVID- 19. « Au titre de cette année 2023, pour une prévision budgétaire en recettes de 279 597 000 FCFA, nous n’avons pu réaliser que 157 124 490 FCFA soit un taux de 56,19%. A la date du 25 Octobre 2023, 137 552 355 FCFA ont été dépensés soit un taux de 87,54%. Ainsi, 35 promoteurs d’entreprise dans l’agroalimentaire ont été sensibilisés à Sikasso pour leur adhésion au programme ; le Pré diagnostic de trois unités de transformation Agroalimentaire toujours à Sikasso.

Et, le diagnostic stratégique global de l’entreprise Vico Mali SA à Bamako est en cours de réalisation », a déclaré le Président du conseil d’administration. En attendant l’adoption de la phase de Relance II 2023-2025 et dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de Restructuration et de Mise à Niveau, dit-il, la tutelle leur a instruit pour l’année 2024, la poursuite des activités tirées du Programme de la Transition conformément à la lettre N°621/MIC-SG du 20 Octobre 2023. « Au titre de l’exercice 2024 le Budget du BRMN, s’articule autour de son programme d’activités 2024 dont les actions essentielles sont notamment les activités de Sensibilisation/Communication, de pré-diagnostic, de diagnostic stratégique, du suivi de l’adoption et la mise en œuvre du Programme de Relance Phase II 2023-2025 conformément à la lettre N°621/MIC-SG du 20 Octobre 2023.

Les recettes et les dépenses du BRMN en 2024 s’équilibrent à 274 238 000 FCFA dont 88,82% en subvention de l’Etat soit 243 588 000 de FCFA, 7,53% sur ressources propres soit 20 650 000 FCFA et 3,65% du Réseau des BRMN/UEMOA soit 10 000 000 de FCFA », a conclu Lanfia CAMARA. Dans une interview accordée à la presse, le Directeur Général du BRMN, Hamadoun ABBA, a précisé que la prévision budgétaire de l’année 2024 du BRMN s’élève à 274 millions de FCFA environ. Avant d’ajouter que des activités de sensibilisation des entreprises sont prévues par sa structure durant 2024.

Aguibou Sogodogo

