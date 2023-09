Classement des 20 grandes banques de l’UEMOA en 2022 : La Banque malienne de solidarité classée septième

La Banque malienne de solidarité (BMS SA) occupe la 7e place au classement 2022 des 20 grandes banques de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA). Ce qui est une grande prouesse pour Lanfia Koïta et son équipe compte tenu du contexte économique que traverse notre pays à cause de la crise multidimensionnelle à laquelle il est confronté depuis plusieurs années.

Accueillant une nouvelle banque en 2022 (Coris Bank International Sénégal a ouvert une succursale en Guinée-Bissau), le total bilan des 132 banques la zone UEMOA s’est consolidé à 63 525 milliards F CFA au terme de ladite année, contre 54 636 milliards F CFA en 2021. C’est ce qu’a indiqué un rapport de la Commission bancaire. Les dépôts et les crédits sont ressortis à 43 651,9 milliards F CFA et 32 687 milliards F CFA.

Pour ce qui est du classement des grandes banques de cet espace économique, la Société Générale de la Côte d’Ivoire continue de devancer ses concurrentes. Elle est en effet demeurée la première banque en termes de bilan, de dépôts et de crédits. Seule banque dont le bilan a dépassé la barre des 3 000 milliards F CFA (3 021 milliards F CFA) en 2021, Société Générale a renforcé sa position avec un bilan de 3 353,8 milliards F CFA à fin 2022. De même, son encours de crédits a finalement atteint 2 159 milliards F CFA, contre 1 872,9 milliards F CFA en 2021. La Banque malienne de solidarité (BMS SA) occupe la 7e place du classement 2022. Quant à la Banque de développement du Mali (BDM SA), elle occupe la 11e place. Ce sont les deux banques qui figurent au Mali dans ce prestigieux classement.

On a noté un changement majeur dans le peloton de tête. En effet, Coris Bank International a délogé la Banque Atlantique Côte d’Ivoire de la 2e place. Cette dernière passe ainsi en 3e position en termes de taille de bilan. Ces deux banques sont les seules à voir leur total bilan passer les 2 000 milliards F CFA avec 2 128,3 milliards F CFA pour Coris Bank Inter et 2 048,6 milliards F CFA pour la Banque Atlantique.

Sur les 20 banques classées, la RCI en a 9. Ce qui est une belle performance selon des économistes. Tout comme cette 7e place de la BMS SA est une grande prouesse réalisée par Lanfia Koïta et son équipe compte tenu du contexte économique très difficile que traverse notre pays à cause de la crise multidimensionnelle à laquelle il est confronté depuis plusieurs années. Tout comme il ne faut pas non plus cracher sur la 11e place de la BDM SA. Il faut rappeler que, au 31 mars 2023, l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) comptait 135 banques dans ses 8 pays membres.

Kader Toé

Avec sikafinance.com

