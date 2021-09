Le nouveau président de la Confédération des Sociétés Coopératives des Producteurs de Coton (C-SCPC) du Mali, Bakary Koné, a présidé, le 31 août 2021, dans la salle de conférence de la C-SCPC (sise au quartier du fleuve), les travaux du premier conseil d’administration extraordinaire de son bureau. L’objectif était d’informer les membres du conseil d’administration du processus du renouvellement des instances de la confédération, d’élaborer un terme de référence pour planifier les activités et un budget pour leur réalisation et de présenter le nouveau bureau.

Depuis la mise en place du bureau de la confédération, indique Bakary Koné, on m’avait confié des tâches à exécuter. Avant de commencer nos activités, ajoute le président du conseil d’administration de la C-SCPC, il est bien de convoquer un conseil d’administration extraordinaire pour informer les membres du conseil par rapport au processus du renouvellement des instances de la confédération. Aujourd’hui, dit-il, nos principales orientations sont entre autres, l’élaboration d’un terme de référence pour diagnostiquer, faire l’état des lieux institutionnels et organisationnels. Aussi, ajoute Bakary Koné, nous sommes en réflexion pour pouvoir auditer nos comptes financiers au niveau de notre organisation. « Au terme de l’adoption du terme de référence, le budget sera connu pour l’exécution des tâches ou activités qu’on va énumérer », a-t-il dit. Pour terminer son allocution, Bakary Koné a lancé un appel pressant à tous les cotonculteurs à se retrouver, à s’unir pour aller dans le même sens avec pour le seul objectif de sauvegarder notre filiale. « Nous demandons aussi à tous les cotonculteurs de soutenir également la transition qui est en cours pour lui faciliter la tâche. Grâce à ses premiers responsables aujourd’hui, nous n’avons eu aucun problème cette année dans la fixation du Kg de coton, dans l’approvisionnement des engrais, l’exonération des engrais aussi», s’est réjoui Bakary Koné.

En outre, Bakary Koné a indiqué que la confédération est composée de quatre filiales. «Il y a la filiale de Sikasso qu’on appelle la filiale Sud, l’ex- direction de la CMDT (Sikasso et Bougouni) ; la filiale de Koutiala qui est composée de l’ex- direction de Koutiala elle-même et de San appelée filiale Nord-Est; la filiale centrale Fana et OHVN et enfin il y a la filiale Ouest qu’est Kita», a-t-il énuméré. Selon lui, la production et la productivité du coton sont les missions principales de la confédération. Notre bureau, rappelle Bakary Koné, est composé de 17 membres; le conseil d’administration fait 12 membres et le conseil de surveillance compte 5 membres.

Hadama B. Fofana

