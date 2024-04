Le commerce bilatéral entre le Mali et la Turquie a triplé entre l’année 2018 et l’année 2023. En effet, les échanges commerciaux entre les deux pays ont évolué de 75 à 255 millions de dollars (157 milliards Fcfa) en 5 ans.

Malgré cette progression, ces pays veulent atteindre 500 millions de dollars d’échanges commerciaux.

Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye DIOP, a échangé de cette ambition avec les autorités turques lors de la 4ème session de la Commission mixte de Commerce, de Coopération économique et technique Türkiye-Mali, le jeudi 18 avril.

Il a aussi eu un entretien bilatéral avec Mehmet Fatih KACIR, Ministre de l’Industrie et de la Technologie de la Turquie.

Durant l’entretien, le diplomate a salué l’augmentation remarquable du volume de leurs échanges commerciaux.

Les deux autorités ont défini des orientations et directives pour renforcer leur partenariat. Ils ont évoqué le fait l’élargir leur relation à de nouveaux domaines, tels que l’agriculture, le renforcement des capacités et le transfert des technologies, et le secteur minier.

Les discussions entre les deux Ministres ont également porté sur la facilitation de l’entrée et du séjour des ressortissants maliens en Turquie.

Ils ont aussi évoqué un renforcement de l’appui gouvernemental aux actions des opérateurs économiques et l’exploration de nouveaux secteurs de coopération.

Les discussions sur les différents points susmentionnés se tiendront une prochaine fois à Bamako.

Notons que le Mali et la Turquie coopèrent dans plusieurs domaines, notamment la défense et la sécurité, les infrastructures, les industries et l’enseignement.

Source: https://yop.l-frii.com/

Commentaires via Facebook :