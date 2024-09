9ÈME forum sur la coopération Sino-africaine : L’agenda chargé de la délégation malienne

Dans le cadre du 9ème Forum sur la Coopération Sino-Afrique (FOCA), tenu du 04 au 6 septembre 2024, la délégation malienne a eu un agenda très chargé à Beijing. Au cours du séjour, plusieurs conventions ont été signées. Convention d’acquisition de nouveaux équipements militaires, Signature d’un mémorandum d’entente entre la Société Malienne de Transmission et de diffusion (SMTD) et Huawei Mali, convention de construction d’une centrale solaire de 100 mégawatts à Kéniéba… Pour clôturer le séjour de Beijing le Président de la Transition rencontre ses compatriotes établis en Chine.

Signature d’une convention d’acquisition de nouveaux équipements militaires avec NORINCO

A la veille de la tenue du 9e Forum de Coopération Sino-Africaine (FOCAC), le Président de la Transition, le colonel Assimi Goïta a officiellement visité les locaux de NORINCO (China Nord Industries Coopération, Chinois), qui est une entreprise publique Chinoise spécialisée dans la fabrication de l’armement en République Populaire de Chine. Au cours de cette visite le président de la Transition était accompagné par le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, de son cabinet et des membres du gouvernement. La découverte de cette entreprise chinoise s’est soldée par la signature d’un accord entre le ministre de la Défense et des Anciens Combattants et le Directeur de la Société Norinco, portant sur l’acquisition de nouveaux équipements militaires.

« Aujourd’hui, nous avons conclu au nom de la République du Mali un contrat d’équipements majeur incluant la Formation, l’Entrainement et surtout le Transfert de Technologie dans certains domaines clés de la défense », a déclaré Col. Sadio Camara, ministre de la Défense et des Anciens Combattants.

Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants d’ajouter : « nous avons pu apprécier la technologie Chinoise dans le domaine de l’armement qui est une technologie adaptée aux réalités et aux conditions d’exploitations de matériels. Et nous avons déjà pu expérimenter ses équipements sur le terrain qui nous ont permis de faire la différence sur le théâtre ».

Le colonel Sadio a aussi rappelé qu’au moment où les pays avec lesquels le Mali partage l’histoire et la géographie, l’imposait des « sanctions illégales, illégitimes et inhumaines », la Société NORINCO, l’a livré des équipements. « Cet acte nous ne l’oublierons pas », a fait savoir le Colonel Sadio Camara.

Signature d’un mémorandum d’entente entre la SMTD et Huawei

Le mardi le 03 Septembre 2024, la délégation malienne à travers la Société Malienne de Transmission et de diffusion (SMTD) a signé un mémorandum avec Huawei Mali pour accélérer le projet « Mali Numérique ». Ce projet, en partenariat avec CITCC (China International Telecommunication Construction Corporation), vise à déployer 1000 km de fibre optique, et construire un datacenter de dernière génération pour centraliser les données publiques et développer un cloud gouvernemental.

Pour le Docteur Cheick Oumar Traoré, Directeur General de la Société Malienne de Transmission et de diffusion (SMTD) ce mémorandum s’inscrit dans la continuité de projet Mali Numérique. Le projet Mali Numérique porte sur trois composantes. Il s’agit de renforcer la caméra vidéo surveillance à Bamako et dans les capitales régionales ; de renforcer la fibre optique à 1000 kilomètres de fibre entre Bamako, Diéma, Diboli et Gogui nous reliant à la frontière de la Mauritanie et du Sénégal et de construire un Datacenter de dernière génération de tiers trois. Ce Datacenter de tiers trois va aussi permettre de centraliser l’ensemble des données de l’administration publique et l’ensemble des applications des structures de l’Etat.

« Le projet Mali-Numérique se tend sur deux ans, en principe on doit le réalisé en 24 mois, vu que nous sommes pris par le temps nous sommes en train d’accélérer pour terminer au bout de 18 mois », explique le DG de SMTD.

Signature d’une convention de construction d’une centrale solaire de 100 Megawatts à Kéniéba

Le mardi 03 Septembre 2024, le Président de la transition, le Colonel Assimi Goïta, après avoir visité le siège de Huawei, a rendu visite à China power. Il a reçu en audience le responsable de l’entreprise TBEA, spécialisée dans le domaine de l’énergie solaire. Au cours de cette audience, ils ont parlé de la construction d’une centrale solaire de 100 mégawatts et la construction d’une ligne électrique à Kéniéba, dans la région de Kayes.

Selon le ministre de l’Energie et de l’Eau, Bintou Camara, China Power est un partenaire important pour le Mali. Cette entreprise a déjà réalisé de nombreux projets, notamment les barrages de Félou, Gouina et aussi l’extension de l’aéroport de Bamako-Senou.

C’est pourquoi le Mali est en négociation aussi avec l’entreprise pour plusieurs autres projets dont la centrale de Safo en deux phases : Safo 1 pour 50 mégawatts, et Safo 2 pour 55 mégawatts. Des projets qui doivent être réalisés au plus tard dans deux ans (24 mos). S’y ajoute la construction du barrage de Kénié qui a changé de partenaire et dont la réalisation reviendra à Sinohydro.

« Il y a tous ces projets qui sont en cours. Nous sommes en train de développer d’autres projets, notamment, le projet de Fana avec 100 mégawatts dont le protocole d’accord a été signé le 19 août dernier. Au total, les 300 à 400 mégawatts seront réalisés avec Sino hydro », a expliqué la ministre en charge de l’Energie.

Chen Guanf, Président Directeur General de Power China dira que son entreprise œuvre au Mali depuis 2003. « On a achevé presque dix projets d’une valeur d’environ 1 milliards de dollars. Nous avons achevé les projets de l’aménagement hydroélectrique de Félou, de l’aménagement de hydro centre électrique de Gouina et aussi l’extension de l’aéroport de Bamako-Senou. Monsieur le président a précisé que les deux parties doivent travailler ensembles d’une manière gagnante-gagnante et contribuer au développement social et économique au Mali », a déclaré le PDG de China Power.

Le Président de la Transition rencontre ses compatriotes établis en Chine

Après les travaux du 9e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, le Président de la transition le Colonel Assimi GOÏTA a rencontré ses compatriotes établis en Chine. La rencontre s’est tenue dans la grande salle de réunion de l’ambassade du Mali à Beijing, le 6 septembre 2024.

La série d’interventions a été ouverte par l’ambassadeur du Mali en Chine, Elysé Jean DAOU.

Le diplomate malien a salué la forte mobilisation des Maliens de Chine pour cette rencontre, signe de l’intérêt qu’ils accordent à leur pays et de leur soutien aux autorités de la Transition.

Devant les représentants des Maliens de Chine, qui sont environ un millier, dont plus de quatre-cents étudiants, l’ambassadeur DAOU a salué la constance des autorités de la Transition, qui a permis a à la partie chinoise d’élever à un niveau stratégique la coopération entre le Mali et la Chine.

La deuxième intervention a été celle du porte-parole des Maliens établis en Chine. Abdoulaye DOUCOURE a d’abord invité l’assistance à observer une minute de silence en mémoire des victimes civiles et militaires succombées sous les balles assassines des groupes armés terroristes.

Il a exprimé toute sa satisfaction d’avoir cette opportunité d’échanger avec le Chef de l’État.

Lors de son intervention, l’opérateur économique a exposé les difficultés des Maliens vivant en Chine. Celles-ci sont, entre autres : le problème des visas, la difficulté d’obtenir des documents administratifs, le problème du rapatriement des dépouilles, en cas de décès, vers le Mali.

Les Maliens de Chine souhaitent également l’ouverture de consulats dans certaines villes chinoises où il y a une forte communauté malienne, ainsi que la résolution du problème de la scolarisation des enfants. Ils ont aussi évoqué le développement du partenariat public-privé, la formation des opérateurs économiques maliens dans le domaine des finances, et la mise en place d’un système efficace pour le paiement du complément des bourses des étudiants.

Le Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, dans son discours à ses compatriotes de Chine, a fait le compte-rendu de la participation du Mali au 9e Forum sur la coopération sino-africaine.

Le Chef de l’État est revenu en détail sur les activités menées, notamment sa rencontre avec son homologue chinois, les visites d’entreprises, et les accords conclus avec des sociétés et entreprises chinoises au profit du Mali.

Les Maliens de Chine ont également eu le privilège d’être informés de l’évolution de la situation sécuritaire du pays, des avancées dans le cadre de la Confédération des États du Sahel (AES), ainsi que des réformes en cours.

Par rapport aux doléances exprimées par les Maliens de Chine, le Colonel Assimi GOÏTA a assuré que les membres du Gouvernement ne ménageraient aucun effort pour rechercher des solutions en collaboration avec la partie chinoise.

