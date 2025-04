By

Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des Etats du Sahel (AES) se rendront 4 Moscou du jeudi 03 au vendredi 04 avril 2025 a l’invitation de leur homologue de la Fédération de Russie, Serguei Lavrov, a-t-on appris ce mardi 1er avril a travers un communiqué de la Confédération

.«Les Ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel (AES) séjourneront à Moscou, les 03 et 04 avril 2025, en vue de prendre part à la première session des consultations AES – Russie », indique le document.

Cette rencontre participe de la volonté commune des Chefs d’Etat de la Confédération AES et de la Fédération de Russie d’étendre leur partenariat et le dialogue politique à l’échelle confédérale. Mais aussi de les inscrire au cœur de leur agenda diplomatique, de développement et de défense. Cela, afin de répondre aux aspirations profondes des populations de l’espace confédéral, souligne le communiqué.

A cet égard, le rendez-vous de Moscou constitue une étape importante dans l’établissement des relations de coopération et de partenariat stratégique, pragmatique, dynamique et solidaire dans les domaines d’intérêt commun entre l’AES et la Russie, conformément à la Feuille de route de l’an I de la Confédération AES, sous présidence malienne.

Aboubacar TRAORE

Commentaires via Facebook :