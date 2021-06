Cercle culturel germano-malien : De bonnes perspectives en 2021

Le CCGM a procédé, samedi dernier, au lancement solennel de ses activités culturelles et linguistiques de l’année en cours, au cours d’une soirée culturelle marquée par une exposition intitulée : « Main dans la main » et la présentation d’une pièce théâtrale

Le siège du Cercle culturel germano-malien (CCGM) sis à Magnambougou Faso Kanu a abrité le samedi, 29 mai 2021 le lancement des activités culturelles du CCGM. C’était en présence de la représentante de l’ambassadeur d’Allemagne au Mali, Mme Cathalina, le président du CCGM, Hamidou Koné, Noumoukè Camara, artiste peintre, graphiste malien ainsi que de nombreux amoureux de la langue et culture allemandes.

A l’ouverture des travaux, le président du CCGM a fait savoir « qu’en ce jour où nous procédons au lancement solennel des activités culturelles et linguistiques du cercle culturel germano-malien sous le thème « artistes, moteurs de changement et de développement par excellence » qu’il nous soit permis de vous exprimer notre profonde gratitude de vous compter parmi nous ».

Selon ses explications, les valeurs fondamentales d’humanisme, d’intégrité, de paix, et de cohésion dont témoignent vos œuvres sont le socle d’un développement durable sans aucun doute. ‘’C’est fort convaincu de ce rôle prépondérant de culture dans la vie d’une nation que certains étudiants maliens de retour dans leur pays d’origine après avoir séjourné en Allemagne ont porté sur les fonts baptismaux le cercle culturel germano-malien en l’an 2005. Voilà donc bientôt vingt ans que le Cercle culturel germano-malien, à travers des cours d’allemand de qualité à la carte, des actions de promotion de la langue allemande et surtout à travers de multiples projets culturels touchant tous les genres culturels et artistiques sans exception est devenu un acteur incontournable de la promotion de la langue allemande et de la scène culturelle au Mali’’, indique-t-il.

Le CCGM progresse et continuera de progresser tant que ‘’nous resterons déterminés et unis autour de l’essentiel s’est-il félicité. En avril dernier, nous avons lors d’une assemblée générale, présenté le bilan moral et financier de l’année écoulée. De l’avis des membres présents à cette auguste assemblée, le bilan reste très positif malgré les perturbations qui ont entaché le bon déroulement de l’année 2020. Pour l’année 2021, les perspectives sont bonnes. Bien que commencé en retard, le programme culturel et linguistique est riche en activités diverses. Ainsi, ce sont au total 20 projets culturels qui seront exécutés pendant le reste de cette année 2021, dont trois grands projets de création et de diffusion et 17 autres microprojets de diffusion portés non seulement par des artistes de renommée mais aussi par d’autres en quête de reconnaissance et de diffusion’’, a-t-il ajouté. Avant de dire que le montant total du budget alloué s’élève à 60 000 euros, soit environ 40 000 000 FCFA dont 60% de subvention de l’institut Goethe et 40% de fonds propres.

Juste après la partie cérémoniale, Noumoukè Camara, artiste peint, graphiste malien a donné des explications sur son œuvre art intitulé main dans la main. Selon lui, le thème de l’exposition ‘’main dans la main’’ veut parler de paix, d’entente, de partage en un mot de la cohésion sociale le vivre ensemble.

A ses dires, ses œuvres expriment le comportement du peuple du Mali qui est à la recherche de la paix.

Un sketch en allemand a marqué cette importante cérémonie qui, portait sur le développement de l’Afrique comme quoi on n’a pas besoin d’hommes forts mais des institutions fortes pour avancer. Pour magnifier la soirée, le groupe théâtral Welekan a livré une pièce sur ‘’ À LA RECHERCHE DES MOTS CLES’’, afin de rassembler les maliens et promouvoir le vivre ensemble

