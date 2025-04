Sur invitation du Gouvernement de la Fédération de Russie, les Ministres des Affaires étrangères de la Confédération des Etats du Sahel (AES) ont participé à la 1ère session des consultations tenue à Moscou (Russie) le 3 avril dernier. A l’issue de la rencontre, plusieurs pans de partenariat ont été scellés entre les deux parties et elles se sont convenues à institutionnaliser ces consultations annuellement.

A travers un communiqué conjoint, le déroulé de la 1ère session des consultations qui avait pour participants la Confédération des Etats du Sahel (AES) conduite par ses Ministres des Affaires étrangères respectifs et la Fédération de Russie représentée par son Ministre des Affaires étrangère, Sergueï Lavrov a été rendu public.

A noter que cette réunion coprésidée par Sergueï Lavrov, ministre russe et Abdoulaye Diop en sa qualité de ministre dont le Chef d’Etat assure la présidence de la Confédération AES a pour objectif de raffermir et formaliser les relations d’amitié, de solidarité et de coopération entre la Confédération AES et la Fédération de Russie.

Au sortir de cette session, les deux parties se sont convenues sur plusieurs domaines de coopération, selon le communiqué final. Ainsi, dans le domaine de la sécurité et de la défense, les Parties russe et confédérale sont convenues d’établir un partenariat stratégique pragmatique et solidaire. Ensuite d’exprimer leur engagement pour intensifier la lutte contre le terrorisme et l’insécurité sous toutes ses formes dans l’espace AES. Dans cette perspective, la Partie russe a réitéré son soutien indéfectible pour l’opérationnalisation de la Force unifiée de la Confédération AES dans sa lutte pour la préservation de l’intégrité territoriale de l’espace confédéral.

« Les Parties ont ensuite convenu du renforcement des capacités opérationnelles de la Force unifiée à travers la facilitation d’acquisition des équipements militaires majeurs et performants et des formations adaptées en vue de la sécurisation intégrale de l’espace confédéral. A ce titre, la Partie russe a exprimé sa disponibilité à apporter l’assistance technique nécessaire » énonce le même communiqué.

Qui informe par la suite que les Parties ont fermement condamné les actes d’agression des Etats sponsors du terrorisme, en particulier la collusion coupable de l’Ukraine avec les groupes armés terroristes opérant dans le Sahel. Dans le domaine de la diplomatie, les Parties russe et la Confédération AES se sont félicitées de la concertation et des soutiens mutuels dans les instances internationales sur les questions politiques et géostratégiques majeures sur la base du respect des principes de l’ONU dans toute leur plénitude et interconnexion. Puis, elles se sont réjouies de leur convergence de vue sur les questions d’intérêt commun notamment la dépolitisation de la question des droits de l’Homme, la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays et le traitement égal des pays dans les instances internationales.

Sur les questions de développement, selon toujours le communiqué final, les Parties se sont engagées en faveur d’une coopération visant la réalisation diligente d’infrastructures de développement. Également, elles sont parvenues à un consensus sur le rôle clé de la coopération économique sur une base mutuellement bénéfique et de partenariat. À cet égard, la Fédération russe et l’AES ont convenu de renforcer les contacts entre les opérateurs économiques et de créer un environnement commercial favorable.

« Les Parties sont convenues de la mise en place d’un mécanisme de suivi des conclusions des consultations sur ces questions. Les Ministres des Affaires Etrangères de la Confédération AES et de la Fédération de Russie sont convenus d’institutionnaliser ces Consultations. Les sessions se tiendront chaque année de façon alternative. La deuxième session se tiendra dans la Confédération AES, à une date qui sera fixée de commun accord, par voie diplomatique » conclu le communiqué final de cette session de consultations.

En effet, longtemps considérée comme la première partenaire stratégique des pays de l’AES, la fédération de Russie n’avait pas jusqu’à la tenue de cette session instauré un cadre normatif d’échange entre les deux parties. Ce qui est déjà un acquis. De ce fait l’horizon est maintenant dégagé entre les pays de l’AES et la Russie.

Mariam Sissoko

