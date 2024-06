L’avion transportant le Président de la Transition, S.E. Assimi Goïta, a atterri précisément à 10 h sur le sol burkinabé, marquant ainsi le début d’une visite d’amitié et de travail de haute importance. Il a été accueilli avec tous les honneurs par son homologue burkinabé. Les deux Chefs d’État ont échangé des salutations chaleureuses. Le Président GOÏTA est accompagné d’une forte délégation ministérielle.

Cette visite d’une journée est l’occasion pour les deux Présidents de discuter de projets concrets visant à améliorer la collaboration bilatérale, à intensifier les efforts de lutte contre le terrorisme et à promouvoir des initiatives de développement durable. Il est important de souligner que les questions relatives à l’Alliance des États du Sahel (AES) seront naturellement évoquées.

Cette journée va non seulement renforcer les liens entre les deux nations voisines, mais également poser les fondations d’une coopération future plus étroite, visant à relever les défis communs et à ouvrir de nouvelles perspectives pour un avenir plus prometteur pour leurs peuples respectifs.

Par Présidence de la République du Mali

