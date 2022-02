Le nouvel Ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, Driss Isbayene, vient d’être reçu par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop. Il s’agit de renforcer davantage la coopération entre les deux pays frères et amis, surtout en cette période cruciale pour le Mali.

Nommé Ambassadeur du Royaume du Maroc par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Driss Isbayene a déjà pris fonction depuis quelques semaines. C’est dans ce cadre que le diplomate marocain a été reçu en audience par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, le jeudi 17 février. Pour la circonstance, l’Ambassadeur Driss Isbayene était accompagné de ses proches collaborations tout comme le ministre Abdoulaye Diop. Au cours de cette rencontre qui s’est déroulée dans un cadre convivial et fraternel, il a été question du renforcement de la coopération entre le Royaume du Maroc et le Mali. Une relation qui date de plusieurs siècles.

Après cette audience, le diplomate marocain s’apprête à présenter ses lettres de créances au président de la Transition, le colonel Assimi Goïta.

Notons que le nouvel Ambassadeur Driss Isbayene est né le 28 mai 1963 à Afourer (province d’Azilal). Ce diplomate chevronné et très respectueux est titulaire d’une licence en droit public à l’Université Mohammed V d’Agdal à Rabat et d’un diplôme des études approfondies (DEA) en sciences politiques à l’Université Paris-I à Panthéon Sorbonne en France.

Driss Isbayene était depuis octobre 2016 ambassadeur de Sa Majesté le Roi en République de Guinée, Sierra Leone et Liberia. Il a entamé son parcours professionnel en août 1988 en tant qu’attaché des affaires étrangères à la Direction des Affaires africaines et asiatiques, auprès du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, puis secrétaire des affaires étrangères à la même direction de 1989 à 1993. Il a, par la suite, occupé plusieurs autres postes, notamment celui de ministre conseiller, chef adjoint de mission à l’ambassade du Royaume du Maroc en Ethiopie de juillet 2009 à avril 2011, et de conseiller diplomatique au cabinet du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de septembre 2012 à octobre 2016. Il a également occupé le poste de chef-adjoint de la mission permanente du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies et autres Organisations internationales à Genève, en Suisse, ainsi que celui de conseiller auprès du bureau de la coordination avec la Minurso à Lâayoune.

Driss Isbayene est marié et père de deux enfants.

El Hadj A.B. HAIDARA

