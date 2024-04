Le Ministre du pétrole, des mines et de l’énergie du Niger, Mahaman Moustapha Barke, a finalisé, hier Bamako, avec la société Energie du Mali un accord de vente de 150 millions de litres de gasoil.

Le Niger vole à nouveau au secours du Mali plongé dans une crise de fourniture d’électricité sans précédente. Une délégation Nigérienne conduite par le Ministre du pétrole a été reçu dans la journée du mardi à Koulouba, par le Président de la Transition, le Colonel Assimi GOÏTA. L’audience avec le Chef de l’Etat qui s’est déroulée en présence du ministre de l’Energie du Mali a été marquée par la finalisation d’un accord de partenariat visant à vendre 150 millions de litres de gasoil à la Société Energie du Mali.

Le Ministre Nigérien du Pétrole, des mines et de l’Energie souligne que ces carburants seront destinés à la société Énergie du Mali (EDM-SA) pour alimenter les différentes centrales électriques du pays. Pour le ministre Barké, le Niger travaille ensemble avec les autorités maliennes pour faciliter l’acheminement de ces 150 millions de litres de gasoil dans les meilleures conditions et dans les plus brefs délais. L’autorité Nigérienne rappelle que viendrait compléter une première livraison de 22 millions de litres dont le processus de livraison s’est déroulé l’’année écoulée.

Depuis la création de l’alliance des Etats du Sahel, le rapprochement et de l’intégration économique entre les autorités de transition malienne et Nigérienne s’est renforcé. Il y a deux mois, le Niger a abrité une rencontre des ministres de l’énergie du Mali, du Burkina Faso et du Tchad durant laquelle la promesse a été prise de vendre une part importante du pétrole exploité par le Niger à ses voisins. La signature de cet accord de partenariat de vente à la société Energie du Mali est la concrétisation de cette rencontre ministérielle. Le président de la transition malienne, le Colonel Assimi Goïta a exhorté les Ministres de l’Énergie des deux pays à travailler de concert pour renforcer l’intégration et a appelé à une plus grande cohésion communautaire.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :