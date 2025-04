Culture : La Photographie comme passerelle entre le Mali et le Maroc

La Chancellerie du Maroc à Bamako a ouvert ses portes à une exposition photographique captivante intitulée « Odes à la mémoire », qui se déroulera du 15 au 30 avril 2025. Organisée par l’Ambassade Royale du Maroc au Mali, cette exposition met en lumière le talent de 5 photographes marocains à travers une sélection de 26 œuvres.

Le vernissage de l’exposition, qui s’est tenu le mardi 15 avril, a rassemblé un public distingué comprenant de nombreux membres du corps diplomatique accrédité au Mali, dont l’Ambassadeur des États –Unis au Mali, des membres du Conseil National de la Transition, ainsi que d’autres personnalités importantes.

Dans son discours, l’Ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, SE. Driss Isbayene a souligné l’importance de cet événement comme une célébration de l’art, de la créativité et du dialogue interculturel. Rappelant que cette année 2025 a été proclamée « Année de la Culture au Mali » par le Président de la Transition, mettant ainsi en exergue l’harmonie de leur vision sur la culture, l’Ambassadeur a ensuite mentionné l’invitation d’honneur faite au Maroc lors de la 14ème rencontre de la biennale africaine de la photographie, témoignant de l’excellence de la relation pluriséculaire entre le Maroc et le Mali, placée sous l’égide du savoir, de la culture et de la création.

Évoquant la complicité historique entre les deux nations, S.E Driss Isbayenne a déclaré que « Le Royaume du Maroc et la République Sœur du Mali ne sont pas seulement deux nations fortes de siècle d’histoire, d’un riche patrimoine culturel et d’une identité plurielle. Ils sont aussi des phares et des carrefours. Des phares de savoirs, comme en témoigne le passé et le présent des cités de Fès et de Tombouctou, mais aussi des carrefours d’avenir, comme le projettent les ambitions de nos deux nationaux, en vue de créer des sphères d’émergence et de développement intégrées dans l’espace sahélo-atlantique ».

Fort de ces considérations, S.E Driss Isbayenne a expliqué qu’il leur est semblé naturel d’organiser une exposition à Bamako, sous le décor marocain, pour mettre en valeur cette complicité culturelle et cet attachement commun à l’identité historique que se partagent les deux pays. S’agissant de l’exposition « Odes à la mémoire », elle a été présentée comme un voyage à la mémoire à travers le regard des photographes, une exploration visuelle de fragments du passé, une invitation à poser un regard nouveau sur leur vécu. De plus, les œuvres se veulent être une vitrine de la culture marocaine, une occasion unique de découvrir la richesse de la photographie marocaine contemporaine et de célébrer les liens culturels profonds qui unissent le Maroc et le Mali.

Quand la photographie artistique consolide la coopération

La 5ème Vice-présidente du Conseil National de la Transition, Diarra Racky Talla, a salué l’initiative marocaine qui, selon elle, s’inscrit parfaitement dans la vision des autorités de la Transition, notamment la décision du Président de la Transition qui a proclamé l’année 2025 « Année de la Culture ». Le Mali et le Maroc sont des nations amies et fraternelles dont les relations dépassent la simple coopération étatique, a-t-elle expliqué, soulignant que ce vernissage témoigne de l’écoute attentive du Maroc aux initiatives maliennes, ainsi que de son accompagnement sincère et désintéressé. Elle a conclu en remerciant le Maroc et en souhaitant la bénédiction divine au Roi Mohammed VI.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

Commentaires via Facebook :