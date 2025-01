Le ministre malien Abdoulaye Diop a rencontré le Représentant de l’UE, Joâo Cravinho, pour renforcer la coopération et discuter du retour à l’ordre constitutionnel.

Le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a reçu ce vendredi Joâo Cravinho, nouveau Représentant spécial de l’Union européenne pour le Sahel, dans le cadre d’une visite de travail.

Les discussions entre les deux diplomates ont été particulièrement denses et stratégiques. Ils ont abordé les modalités pratiques de la coopération entre le Mali et l’Union européenne, analysé les dynamiques géopolitiques et sécuritaires de la sous-région, et échangé sur l’évolution du modèle de gouvernance malien.

Un point central des échanges a été le processus de retour à un ordre constitutionnel stabilisé. Les deux personnalités ont souligné l’importance d’une approche pragmatique et réaliste dans la compréhension des enjeux sahéliens.

Le ministre Diop a réaffirmé la position du Mali, le décrivant comme « un pays ouvert, pacifique et engagé pour sa sécurisation et son développement durable ». Il a insisté sur la volonté de construire des partenariats mutuellement bénéfiques, respectueux des principes constitutionnels.

Un entretien qualifié de « franc et constructif » qui marque une étape importante dans les relations diplomatiques entre le Mali et l’Union européenne, particulièrement dans le contexte de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES).

AC/Sf/APA

