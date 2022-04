Le Mali entretient de bons rapports avec la République fédérale d’Allemagne. Bonn se montre particulièrement susceptible à chaque rapprochement de Bamako avec la RDA et menace à plusieurs reprises de stopper sa politique d’assistance au Mali, au nom de la doctrine Hallstein. Le Mali refusa ainsi l’installation d’une ambassade à la RDA. Cependant, le pays réussit à établir dès 1961 à Bamako une représentation commerciale qui fit office, par défaut de représentation diplomatique. Selon l’ambassadeur français à Bamako Pierre Pelen, la RDA utilise une politique de séduction diplomatique, pour renforcer son prestige extérieur mais aussi pour jouer le rôle de tuteur idéologique vis-à-vis du jeune État socialiste malien

Le Mali est un partenaire prioritaire pour l’Allemagne. C’est la raison pour laquelle tant d’organisations gouvernementales et non-gouvernementales coopèrent aujourd’hui au Mali et sont ravies de contribuer au développement.

En effet, La coopération au développement est l’une des priorités des relations bilatérales entre le Mali et l’Allemagne. Elle a commencé au lendemain de l’indépendance de la République du Mali. Pendant la crise politique de 2012, elle a été maintenue au niveau des bénéficiaires. Depuis le retour à l’ordre constitutionnel, elle a été davantage renforcée ; dès 2013, les engagements pris non seulement par la coopération technique et financière gouvernementale, mais aussi par des ONGs, ont permis à l’Etat malien de bénéficier de plus de 250 Million d’Euros. Cette coopération est menée par des organisations gouvernementales et non-gouvernementales.

La coopération au développement vise à favoriser un développement économique et social inclusif et durable pour les populations du Mali. Fondée sur un partenariat fiable, elle met à disposition une expertise et des moyens d’investissements. Tout en renforçant les capacités de l’ensemble des groupes d’acteurs impliqués, elle consiste à mettre en œuvre des projets sur le terrain pour développer des approches innovantes adaptées au contexte malien et applicables à plus grande échelle au sein de programmes et de structures nationales.

La coopération germano-malienne a accompagné toutes les phases de la construction du pays. D’emblée, elle a mis l’accent sur le désenclavement du territoire par le développement d’infrastructures clefs, puis elle a investi dans des secteurs productifs, sociaux et environnementaux. À cela s’ajoute le secteur de la gouvernance avec le soutien de la décentralisation, dès le début du processus, ainsi qu’à la gestion des finances publiques.

La coopération se concentre sur trois secteurs prioritaires. Il s’agit des domaines suivants:

Décentralisation et bonne gouvernance

L’Allemagne accompagne le Mali dans l’approfondissement de la décentralisation pour contribuer à la réforme de l’État. Elle soutient également la gouvernance de l’industrie extractive.

Agriculture productive et durable

Dans ce domaine, la coopération est axée sur l’agriculture irriguée, pilier de la sécurité alimentaire au Sahel, avec un fort potentiel d’augmentation des superficies et des rendements. Elle comprend une nouvelle composante axée sur les chaînes de valeurs, en particulier avec un Centre d’Innovation en matière d’agriculture (« Centre Vert »).

Eau et Assainissement

Dans ce domaine, qui figure parmi les services de base fournis aux populations, la coopération se concentre sur les systèmes d’approvisionnement en eau potable et sur les mesures d’assainissement dans les centres semi-urbains et ruraux.

le samedi 30 octobre 2021, Le Président de la Transition SE, le colonel Assimi GOITA a reçu en audience le secrétaire d’État en charge des Affaires Étrangères de la République fédérale d’Allemagne, Miguel BERGER.

Il était venu réitérer au Chef de l’Etat, la volonté de la République Fédérale d’Allemagne d’intensifier la coopération bilatérale entre les deux pays. Selon Miguel BERGER cette coopération entre Mali et l’Allemagne remonte aux premières heures de l’indépendance de notre pays en 1960 et l’Allemagne continuera de soutenir le gouvernement du Mali dans sa lutte contre le terrorisme.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a reçu en audience, le mardi 8 mars 2022, l’Ambassadeur d’Allemagne au Mali, Dietrich Pohl et celui du Royaume d’Arabie Saoudite, Khaled Mabruk Al-Khaled. Les deux pays réitèrent leur soutien au Mali, en proie à une crise multidimensionnelle depuis 2012, et sous embargo de la CEDEAO-UEMO, depuis le 9 janvier 2022.

Reçu à Koulouba, le diplomate allemand a reconnu, lors de cette audience, les efforts des autorités maliennes. Dietrich Pohl a assuré de l’accompagnement indéfectible de son pays pour une Transition réussie dans le respect de la souveraineté du Mali et de la volonté du peuple.

Cette rencontre a permis aux deux personnalités d’évoquer les voies de renforcement de la coopération bilatérale entre l’Allemagne et le Mali.

Le ministre Diop s’est réjoui de l’appui constant et multiforme de l’Allemagne au Mali avant de saluer la qualité de la coopération entre les deux pays. L’ambassadeur Dietrich Pohl, au nom des autorités allemandes, a présenté ses condoléances les plus attristées au peuple malien, suite à l’attaque terroriste contre les FAMa à Mondoro (région de Douentza).

Assitan DIAKITE

